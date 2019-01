Potsdam

Alle Jahre wieder wurde das neue Jahr in Potsdam mit Feuerwerk und Pyrotechnik eingeläutet. Dabei kam es aber auch zu vereinzelten Vorfällen, zu denen Einsatzkräfte der Feuerwehr anrücken mussten.

Kurz nach Mitternacht kam es zur ersten Meldung bei der Feuerwehr: Am Sportplatz in Babelsberg verirrte sich eine Rakete und flog durch ein offenes Fenster in eine Wohnung. Der Fensterrahmen geriet dadurch in Brand, welcher durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt und die Wohnung blieb weiterhin bewohnbar. Gegen den 67-jährigen Verursacher des Brandes wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erlassen.

Aufmerksame Bewohnerin kann Schlimmeres verhindern

Zu einem weiteren Brand kam es gegen 00:50 Uhr in der Saarmunder Straße in Waldstadt II. Hier waren Balkonmöbel durch einen Silvesterböller in Brand geraten. Die 67-jährige Bewohnerin hatte dies frühzeitig bemerkt und die Feuerwehr informiert. So konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ein aufmerksamer Bürger informierte die Feuerwehr, da er eine Rauchentwicklung im Pumpwerk zum Schloss Sanssoucci in der Breiten Straße festgestellt hatte. Ein Brand konnte jedoch nicht gesichtet werden. Durch einen Silvesterböller war die Eingangstür des Pumpwerks beschädigt worden. Vermutlich hatte die Detonation dazu beigetragen, dass sich die Tür zum Pumpwerk öffnete und der Qualm hineinziehen konnte.

Ein 59-Jähriger meldete gegen 01:30 Uhr den Brand seines Gartenhauses. Er hatte den Brand jedoch selbst löschen können, sodass die Feuerwehr nicht mehr zum Einsatz ausrücken musste. Des weiteren gerieten auch drei Mülltonnen, vermutlich durch Feuerwerkskörper, in Brand. Diese befanden sich an der Rückwand des Gartenhauses.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von RND