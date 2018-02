Stadt beugt sich Investorenwillen nicht

Waldstadt. Die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt hat am Dienstagabend allen Investorenplänen eine Abfuhr erteilt, das gerade entstehende Brunnenviertel am Rande der neuen Waldstadt durch Sozialeinrichtungen und einen Gewerbehof zu erweitern. Amtsleiter Stefan Frerichs bestand im Bauausschuss vehement darauf, einen zentralen Teil des ehemaligen Plattenwerk-Geländes an der Heinrich-Mann-Allee weiter als Gewerbefläche anzubieten. Das ist im Flächensicherungskonzept von 2012 auch so festgelegt, doch ist der Investor des neuen Wohngebietes mit einer solchen gewerblichen Nachbarschaft nicht einverstanden. Im Bauausschuss der Stadtverordnetenversammlung wollten mehrere Fraktionen, darunter auch die Linken, eine Änderung der bisherigen Pläne prüfen lassen, weil vermeintlich seit Jahren kein Interesse der Wirtschaft an Ex-Plattenwerksgelände besteht.

Dem widersprach Frerichs. Es gebe durchaus Interesse, hier leichte, lärmarme Industrie, Büros oder Handelsbetriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Stadt könne nicht auf Flächen verzichten, die schon eine Einstufung als Gewerbegebiet haben. Sozialeinrichtungen, eine Kita und ein Ärztehaus bräuchten solche Einstufungen nicht und könnten anderswo untergebracht werden. Man dürfe nicht wirtschaftliche und soziale Interessen gegeneinander ausspielen, warnte er, und müsse Erpressungsversuchen von Investoren widerstehen. „Wenn sich herumspricht, dass man in Potsdam nur lange genug abwarten muss, bis die Stadtverordneten einknicken, können wir als Wirtschaftsförderung früher Feierabend machen“, umschrieb er flachsig das Problem.

Seine Behörde sucht stets nach Wirtschaftsflächen und soll bis 2020 rund 65 Hektar zusätzlich dafür bereitstellen. Sie kann aber pro Jahr nur 10 bis 20 Prozent der vorhandenen Flächen auch an den Markt bringen kann, weil auf dem großen Rest andere Privatinteressen liegen.

Der Investor kenne die Haltung der Stadt, sagte Frerichs verärgert; trotzdem gebe es nun den Vorstoß zur Planänderung. Der wurde allerdings von allen beantragenden Fraktionen zurückgezogen, um tiefgründiger informiert zu werden.

Von Rainer Schüler