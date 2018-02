Büffeln bis der Schädel brummt

Potsdam. Die Vorlesungszeit neigt sich dem Ende. Für Fenja Neumann, Studentin im Fach Politik, Verwaltung und Organisation, bedeutet das vor allem, dass die ersten Prüfungen anstehen und die ersten Hausarbeiten geschrieben werden müssen. Das geht nicht ohne Disziplin und Ausdauer. Seit Weihnachten lernt Fenja. Für die Klausuren hat sie sich einer Lerngruppe angeschlossen. „Das Thema des Kurses ist sehr komplex“, sagt sie. „Wir versuchen, es uns gegenseitig zu erklären. Davon profitiert jeder. Der, der es erklärt und der, der zuhört.“ Zusätzlich lernt sie freilich für sich alleine. In die Bibliothek geht sie dafür nicht. Fenja gehört zu den Studenten, die zu Hause lernen. Dennoch steht auch die Bib demnächst auf dem Plan. Mit einer Kommilitonen, die sie bei ihrer Ersti-Fahrt in Posen kennengelernt hatte, möchte sie sich dort zum Lernen treffen.

Dass Prüfungen an der Uni auch ein bürokratischer Aufwand sind, musste Fenja nun auch lernen. Zwar ist der nicht mehr mit so viel Lauferei wie früher verbunden. Heute geht das alles online. Aber nichtsdestotrotz muss sie sich anmelden. Und wenn das nicht funktioniert, ist das System „PULS“ gnadenlos. Dann muss die Prüfung im nächsten Semester abgelegt werden. Zur Anmeldung hat Fenja eine TAN-Liste, wie beim Online-Banking. Will sie eine Prüfung machen, aber auch wenn sie sich für einen Kurs einschreiben möchte, braucht sie eine Nummer.

Ins Mikrofon der MAZ hat Fenja ein Paar Sätze über ihre aktuellen Erfahrungen gesprochen.

Was bedeutet das für deinen Alltag?

Wie erlebst du diese erste Klausurenphase?

Wie bereitest du dich auf deine Klausuren vor?

Deine erste wissenschaftliche Arbeit: Wie ist das für dich?

Von Annika Jensen