Zur Eröffnung der Bundesgartenschau am 20. April 2001 im neuen Volkspark zeigten der Moderator und der Oberbürgermeister vor 5000 Gästen ihre Unterwäsche: „Ich sage Ja zu langen Unterhosen“, sagte Günther Jauch, zog die Hosenbeine hoch und präsentierte Grau. Dann spekulierte er, dass Matthias Platzeck (SPD) wohl zu den üblichen Boxershorts gegriffen habe. Der reagierte prompt und zeigte Blau.

Die Nacht war eisig. Die Bananenstauden neben der späteren Biosphärenhalle erfroren. Vor der zweistündigen Show kratzten Buga-Mitarbeiter Raureif von den Stühlen. Aber nun strahlte die Sonne, Veronika Fischer sang ihren Hit „Auf der Wiese haben wir gelegen“ und Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gestand, dass er Gänseblümchen am liebsten mag.

Mehr als 2,6 Millionen Besucher sollten bis zum Oktober zur 26. Bundesgartenschau nach Potsdam kommen, die nicht nur deshalb als durchschlagender Erfolg in Erinnerung blieb. Mit dem Bornstedter Feld wurde ein stillgelegter Truppenübungsplatz von Preußen, Wehrmacht und Sowjetarmee zum zentralen Gartenschaugelände.

Doch mit weiteren Kulissen von der Lennéschen Feldflur über die historische Innenstadt bis zu den „Orten am Fluss“ vergrößerte sich das Spielfeld erstmals um ein Vielfaches, schuf die Buga auch über den Volkspark und die Tropenhalle hinaus bleibende Werte von den Wanderwegen im Norden über den Neuen Lustgarten in der City bis zur neuen Parklandschaft an der Nuthemündung. Und das war noch längst nicht die komplette Begleitmusik.

Am 13. Dezember 1995 hatte der Zentralverband Gartenbau seine Entscheidung für die Buga 2001 in Potsdam bekannt gegeben. Anfang 1996 gab es erstmals eine Runde von Geschäftsführern namhafter Potsdamer Wohnungsunternehmen zur Buga: „Im Grunde waren sie der Auffassung, Potsdam kriegt das sowieso nicht hin, das vergeigen die doch eh wieder“, sagt Carsten Hagenau, der erst etwas später dazu stoßen sollte.

Denn trotz der visionären Buga-Bewerbung war die Stimmung schlecht in der Landeshauptstadt. 1996 war das Jahr, in dem der „Spiegel“ Potsdam zur Hauptstadt der „Jammer-Ossis“ küren sollte. Doch die Runde erkannte die Chance. Anfang 1997 gründeten die Unternehmen gefördert vom Bauministerium einen „Arbeitskreis Stadtspuren“.

Flankierend zum offiziellen Bewerbungskonzept mit den vier Kulissen definierten sie Orte in der Stadt, an denen Gäste vorbei gehen würden, und Stadteingänge mit Handlungsbedarf: „Das war schon sehr pragmatisch“, sagt Hagenau, der den Arbeitskreis mit seinem Büro für Projektkommunikation begleitet.

Ziel sei es gewesen, das Stadtbild aufzuhellen, „die Buga in die Wohngebiete zu tragen“. Bis dahin hätten die städtische Gewoba und die beteiligten Genossenschaften sich auf die dringende Sanierung und Modernisierung ihres Bestandes konzentriert. Nun sei es auch um das Umfeld gegangen.

Die Bundesgartenschau wurde von Stadt und Land mit insgesamt 240 Millionen Mark (120 Millionen Euro) finanziert. Die Wohnungsunternehmen investierten bis zur Buga 730 Millionen Mark (365 Millionen Euro) in Sanierung und Neubau. Auch nach der Bundesgartenschau blieb der Arbeitskreis zusammen. „Wir haben die Konkurrenz zu den Akten gelegt“, heißt es in einem seiner Prospekte.

Mit dem Studentenwerk sind die „Stadtspuren“ auf acht dem Gemeinwohl verpflichtete Mitglieder angewachsen, die in Potsdam mehr als 35 000 Mietwohnungen bewirtschaften. Für die gemeinsame Arbeit steht als jüngstes Projekt die Entwicklung von Drewitz, dem letzten DDR-Plattenbauviertel in Potsdam, zur Gartenstadt.

Die Antwort Hagenaus auf die Frage nach vergleichbaren Arbeitsgemeinschaften in anderen Städten: „Gibt es nicht.“

