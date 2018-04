Burlesque in Potsdam: Mach mir das Tier!

Potsdam. Evi hat Antennen auf dem Kopf, denn Evi kommt von einem anderen Stern. Im Grunde sind das Federn, die mit jedem Hüftschwung wippen, einer Übung, die zum Kerngeschäft von Evi zählen. Ihre Kleidung ist eher eine Geste als tatsächlich ein Textil, sehr rot, sehr wenig Stoff, doch sehr viel Wirkung. In ihrem Wesen und in ihrer Stimme steckt eine Menge von den Teletubbies, die Dame ist gesegnet mit dem Temperament der Muppet-Show. Sie ruft, peitscht auf, beschwört, das klingt nach permanentem Wahlkampf. Wofür? Für die Befreiung der Frau. Und ihrer Brüste.

Flatterhafte Miss Evi ist die Erfolgsgarantin

Miss Evi trägt Übergröße, das gibt ihr eine Würde, der sich nicht widersprechen lässt. Eine schwarze Boa trägt sie um den Hals, die zuckt, als sei sie noch am Leben. Miss Evis Naturell ist flatterhaft und darum wie geschaffen für den Broterwerb der Burlesque, in dem es Autorität braucht, einen Schuss Wahnsinn, doch auch Gewicht. Am Freitag zog die Karawane nach Potsdam in den Nikolaisaal, das Haus war ausverkauft. Es war Feuer unterm Dach, was man Miss Evi in ihre wirklich hohen Schuhe schieben muss. Sie ist hier die Erfolgsgarantin. Sie räumt auf, wenn die Band (Kontrabass, Saxofon, Schlagzeug), das Tier am Flügel oder die hibbeligen, sich chronisch entkleidenden Damen Coralina de Paris, Tara La Luna und Erochica Bamboo die Bühne wie nach einem Kindergeburtstag hinterlassen.

Das Publikum weiß, wie Liebe geht

Evi erläutert die Regeln des Abends und kümmert sich ums Publikum, das keiner Aufklärung bedarf. Menschen, die manche Lust und manchen Sturm durchlebt haben, füllen den Saal, sie tragen Tattoos, Stiefel, manche einen kleinen Wohlstandsbauch, zuweilen die Frisur einer gestandenen Dame, die sich um so einen Quatsch wie Zeitgeist oder aktuelle Mode nicht mehr kümmert. Ist hier jemand unter 30? Kaum. Sie wissen also, wie das geht: Liebe machen. Und wollen jetzt erfahren, wie auf der Bühne diese Liebe in pikante Essenzen zerlegt wird, wie die Stellschrauben in Richtung Strip und „Mach mir das Tier!“ justiert werden.

Das Tier am Klavier

Das Tier! Wie erwähnt, es sitzt am Flügel, spielt ein wenig Klavier (am Ende spielt es aber doch sehr viel, es wirkt nur rudimentär), hat sich das Gesicht weiß geschminkt und guckt – böse. „Ist das irgendwas Gefährliches mit diesem Tier?“, stellt Evi die Frage, die still durch den Saal wabert. „Nein, der Mann ist harmlos!“, beschwichtigt sie, sagt es im Duktus einer Gouvernante, das Publikum entspannt sich. Evi hat noch eine Fußnote: „Und falls sich jemand ausziehen sollte, dann ist das jemand von uns!“ Keiner widerspricht.

Mit Höschen und Quaste auf der Brust

Da kommt auch schon Coralina de Paris, im Look der strengen Lehrerin. Tippelt über die Bühne, wie es später auch die Kolleginnen La Luna und Bamboo tun werden, die Band zündelt im Hintergrund, gibt den nervösen Pulsschlag vor – bis irgendwann, man kann das nicht genau rekonstruieren, die Damen nackt sind. Naja, nackt. Ein Höschen haben sie noch an, und eine kleine schwarze Quaste auf der Brust, das wie ein schönes Feigenblättchen wippt. Wie angenehm in einer Zeit, in der es Feigenblätter ja im Grunde nicht mehr gibt, sondern eine Art von Röntgenblick regiert, der jedes Geheimnis durchleuchtet. Und damit begräbt.

Weil auch ein Kerl aus einer Autowerkstatt auftritt, der sich mit Motoröl bekleckert und auf dem Reifenstapel turnt, während er sich auszieht, gibt es so etwas wie Balance zwischen Männlein und Weiblein.

Die Raubtiere haben geknurrt, doch niemand wurde verletzt. Eine Show, die sehr auf Ironie und Kunst setzt, der Erotik wird wie einem Geschenk gehuldigt. Das Vulgäre belässt man an diesem mit Liebe gebauten Abend dort, wo es hingehört. Im Internet.

Von Lars Grote