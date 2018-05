Potsdam

Mehrere Familien standen am Samstagabend um kurz vor 23 Uhr an der Haltestelle Kirschallee und begehrten Einlass in den Bus. Das Problem: Sie wollten mit insgesamt fünf Kinderwagen gleichzeitig einsteigen.

Der Busfahrer versuchte den Familien afrikanischer Herkunft klar zu machen, dass er nur einen Kinderwagen, in Ausnahmefällen auch mal zwei Kinderwagen mitnehmen dürfe.

Dies stieß jedoch auf Unverständnis bei den Familien. Die Stimmung schaukelte sich hoch und der Busfahrer wurde als Rassist beschimpft.

Das wiederum gefiel dem Busfahrer überhaupt nicht. Er verwahrte sich gegen diesen Vorwurf. Jetzt schaltete sich auch eine junge Frau ein. Die 20-Jährige beschimpfte und beleidigte die Familien.

Daraufhin wurde sie von einem 32-jährigen Mann bespuckt.

Doch damit nicht genug. Nun traten die Frau und der Mann aufeinander ein. Erst die eintreffenden Polizeibeamten konnten die Situation beruhigen.

Beide Parteien stellten Strafanzeige – unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Von MAZonline