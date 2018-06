Potsdam/Teltow

Mittelmarks Verkehrsgesellschaft Regiobus reagiert auf den Dauerstau in Potsdam: Um Kunden einen möglichst zuverlässigen Linienverkehr zu bieten, wird Regiobus ab Montag bei hohem Stauaufkommen die Linien X 1 und 601 schon vor der eigentlichen Endhaltestelle Potsdam-Hauptbahnhof enden lassen. Eine Information der Kunden erfolgt in den Fällen in den Bussen, an den Haltestellen und auf der Homepage.

Die Linien X 1 und 601 beginnen und enden bei größeren Staus zeitweise am S-Bahnhof Babelsberg oder an der Haltestelle Rathaus Babelsberg. Vom und zum Hauptbahnhof empfiehlt Regiobus, die S-Bahn zu nutzen. Durch den Umbau der Busspur zwischen S-Bahnhof Babelsberg und Hauptbahnhof kommt es zurzeit oft zu massiven Staus auf der Friedrich-Engels-Straße.

Kein stabiler Fahrplan mehr

Verspätungen und Fahrtausfällen bis nach Teltow waren die Folge. Auf den beiden wichtigen Linien ist durch den massiven Stau kein stabiler Fahrplan mehr aufrecht zu erhalten, wie Regiobus am Freitag mitteilte.

Um die Fahrgäste auf den wichtigen Verbindungen zwischen Potsdam und dem Raum Teltow verlässlich bedienen zu können, wurde zusammen mit dem Aufgabenträger, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, diese zeitweise Alternativlösung vereinbart.

Von MAZonline