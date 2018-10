Potsdam Brandenburger Vorstadt - Buena-Vida-Café im Westen schließt Die Filiale vom Buena Vida Coffee Club in der Geschwister-Scholl-Straße ist zu. Der Inhaber gibt den Laden an einen anderen Café-Betreiber ab.

Der geschlossene Buena Vida Coffee Club in der Geschwister Scholl Str. in Potsdam, fotografiert am 26.10.2018. Quelle: Friedrich Bungert