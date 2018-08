Potsdam

Um kurz vor 23 Uhr hatte ein Vermieter in der Plantagenstraße am Mittwoch die Faxen dicke. Aus der Wohnung eines 31-Jährigen Mieters kam derart Krach, dass er einen Schlüsseldienst kommen ließ. Die Wohnung wurde geöffnet – und der Mieter rannte aus der Wohnung. Nur mit einer Unterhose bekleidet.

Der Vermieter sah sich in der Wohnung um und staunte nicht schlecht. Der junge Mann hatte eine Cannabis-Aufzuchtanlage in der Wohnung. Ein Anruf und wenig später war auch die Polizei vor Ort. Die Beamten stellten etwa ein Dutzend Hanfpflanzen sicher. Zudem fanden sie „diverse Samen, eine geringe Menge Cannabis und zirka 100g getrocknete Hanfblätter“, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet.

Von MAZonline