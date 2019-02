Potsdam

Von einen Erfolg sondergleichen spricht der Geschäftsführer des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums – und meint damit nicht etwa einen medizinischen Meilenstein, sondern die Hunde-Kita, die Mitarbeiter und externe Interessenten seit dem Jahreswechsel für ihre Vierbeiner in Anspruch nehmen können. „Unsere Telefone stehen nicht mehr still“, sagt Steffen Grebner: „Ob Anrufe, E-Mails oder SMS – noch nie hatten wir so viele Anfragen.“ Aus ganz Deutschland würden Nachrichten kommen. „Wir überlegen, ob wir die Hunde-Tagesstätte nicht vermarkten sollen“, so der Klinikchef: „Auf jeden Fall wollen wir den Service auch Patienten anbieten.“

Die Stadtpolitik ist geteilter Meinung über das tierische Angebot

Im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Inklusion, der Grebner gebeten hatte, am Dienstagabend kurz Rechenschaft über die hauseigene Huta – die Hunde-Tagesbetreuung – abzulegen, ist man geteilter Meinung. Jana Schulze (Linke) erinnerte daran, dass das Klinikum andere Aufgaben zu erfüllen habe, als Hunde zu sitten. Irene Kamenz ( FDP) kritisierte, dass Schichtarbeiter das Angebot nicht nutzen könnten: „Das ist nur etwas für Ärzte!“ Die Ausschussvorsitzende Imke Eisenblätter (Bürgerbündnis) lobte hingegen den Vorstoß des Klinikums in tierische Sphären. Wer arbeite und Hundebesitzer sei, habe oft große Probleme, beides unter einen Hut zu kriegen.

Ein Pfund im Gerangel um Fachkräfte

Steffen Grebner, selbst Hundebesitzer, betonte, dass die Huta nicht nur ein Versuch sei, Mitarbeiter zu binden und ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern, die Huta sei auch ein Pfund, wenn es darum gehe, dem Fachkräftemangel, der für viele Krankenhäuser zum zentralen Problem geworden ist, zu begegnen. „Durch die Huta haben wir bereits drei Krankenpflegekräfte gewonnen“, so Grebner. Die Bergmann-Klinikgruppe schreibt fortlaufend Stellen aus und hat seit dem 1. Januar 2019 für Potsdam in ihrer Online-Jobbörse allein 20 Arbeitsplätze vom Arzt bis zum Elektriker angeboten.

Auch Kritik am Standort der Huta – sie ist in einem ehemaligen Lagerraum der Gesundheitsakademie des Klinikums an der Gutenbergstraße zu finden – lässt Grebner nicht gelten. Den Vorschlag, die Hunde-Kita von der Innenstadt auf das Gelände der Psychiatrie in der Aue zu verlegen, lehnte er ab. Der mitten in der Stadt gelegene Gesundheitscampus sei der beste Platz für die Hundekita: „In der Aue haben wir 180 Mitarbeiter, in der City 2200.“

Von Nadine Fabian