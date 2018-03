DDR-Grenzturm am Jungfernsee beschmiert

Innerhalb mehrerer Tage wurden der letzte Grenzturm der Berliner Mauer in Potsdam an der Bertinistraße und die danebenliegende Dieselhalle der Grenztruppen mit Graffiti beschmiert. Bald soll dort ein Erinnerungspfad an den Todesstreifen eingeweiht werden. Der Verein „Erinnerungsorte Potsdamer Grenze“ und die Stadt wollen die Gebäude vorher wieder herrichten.