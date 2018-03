Das Kinderheim Am Stern ist umgezogen

Das DRK-Kinderheim Am Stern hat sein Stammhaus verlassen und ist in die ehemalige Awo-Kita „Pfiffikus“ gezogen. Die Kita dient als Ausweichquartier, für 22 Kinder und Jugendliche, bis an Stelle des 70er-Jahre-Zweckbaus der Neubau „Heimatstern“ steht. Für das Projekt, das mit 5,3 Millionen Euro veranschlagt ist, haben MAZ-Leser zu Weihnachten 24 000 Euro gespendet.