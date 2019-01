Potsdam Potsdam Themenjahr - Das erwartet Besucher bei „Italien in Potsdam“ Potsdamer können sich auf ein Jahr mit Espresso, Mambo und Mozarella freuen. 2019 steht die Landeshauptstadt unter dem Motto „Italien in Potsdam“. Auch die Schlössernacht und die Potsdamer Erlebnisnacht werden ein Stück italienisch.

Das Motto „Italien in Potsdam 2019“ findet sich in der ganzen Stadt – nicht zuletzt auch in der Orangerie am Park Sanssouci. Quelle: Fotos (2): Bernd Gartenschläger