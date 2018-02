Potsdam am Mittwoch: Das ist heute wichtig

Potsdam. Am Mittwoch spielt sich einiges auf der großen Leinwand ab – aber man kann auch selbst losgehen und sich von Kunst im Museum inspirieren lassen. Das ist los in Brandenburgs Hauptstadt:

Heute Vormittag wird die Direktorin des Potsdam Museum, Jutta Götzmann, Bilanz des vergangenen Jahres ziehen und einen Ausblick für die geplanten Vorhaben im Jahr 2018 geben. Man darf gespannt sein.

In der Kinderwelt der Stadtbibliothek am Kanal werden heute um 16 Uhr ehrenamtlichen Vorlesepaten für Vorschulkinder ab 4 Jahren vorlesen.

Der Eintritt ist frei. Großeltern und Geschwistern sind herzlich eingeladen, die Lesung mitzuerleben. Spontane Besuche sind ausdrücklich erwünscht, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Ebenfalls in der Stadtbibliothek findet heute eine Einführung ins 3D-Drucken statt. Um 16:30 Uhr wird die neue Technologie in der Lernwerkstatt vorgestellt und gezeigt, wie man vom Design zum fertigen Ausdruck gelangt und welche Möglichkeiten diese neue Technologie für den Alltag bieten kann.

Auch hier ist keine Anmeldung nötig und der Eintritt ist frei.

Der Umzug ist geschafft, die Telefone sollten wieder funktionieren. In den vergangenen Tagen war der Kommunale Immobilien Service (KIS) im Rahmen der laufenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Verwaltungscampus der Landeshauptstadt vom Haus 1 in das Rathaus gewechselt.

Die neuen Kontaktdaten lauten: Kommunaler Immobilien Service (KIS), Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14461 Potsdam. Tel.:0331 2891450 / E-Mail: KIS@Rathaus.Potsdam.de.

Die Royal-Opera-Produktion von Giacomo Puccinis klassischem Thriller Tosca wird heute Abend um 20.15 Uhr weltweit live im Kino gezeigt. Zu sehen ist die Oper auch im UCI-Kino in den Potsdamer Bahnhofspassagen. Die Oper wird dirigiert von Dan Ettinger, die kanadische Sopranistin Adrianne Pieczonka spielt die Hauptrolle als Tosca, der maltesische Tenor Joseph Calleja singt die Rolle des Cavaradossi.

Wenn wir an dieser Stelle einen Termin/ eine Information veröffentlichen sollen, einfach rechtzeitig eine E-Mail mit dem Betreff „Potsdam am XY“ an online@maz-online.de schreiben.

Heute ist Museumstag im Museum Fluxus+ in der Schiffbauergasse. Mit anderen Worten: 50% Rabatt auf alle Eintrittspreise. Doch nicht nur das: Heute startet dort auch das Ferienprogramm.

Unter dem Motto „Collagiere Dein Gesicht!“ können heute Kinder im Museum ihr eigenes Porträt gestalten. Zunächst wird ein Foto aufgenommen – und dann beginnt der große Spaß. Mit allerlei Materialien wird das Bild verschönert.

Ganz großer Handball in Potsdam – leider ohne Beteiligung des VfL. Dennoch: Die Füchse Berlin spielen heute im EHF-Cup gegen den französischen Vertreter St. Raphael.

Anpfiff ist um 19:30 Uhr in der mbs-Arena am Luftschiffhafen.

Heute ist das Schauspielmusical „ Rio Reiser. König von Deutschland“ mal wieder ausverkauft. Wie so oft. Aber nicht traurig sein, wir haben im Veranstaltungskalender geblättert und geblättert... und tatsächlich: Es soll noch Karten für die Aufführung am 18. Februar (Sonntag) geben.

Notdienste – rund um die Uhr

Apotheken-Notdienst

Schnell und einfach den Apotheken-Notdienst in der Nähe finden. Unter www.apotheken.de sind alle Notdienste auf einen Klick verfügbar.

Zahnarzt-Notdienst

Außerhalb der Praxiszeiten gewährleisten die brandenburgischen Zahnärzte einen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst. Ganz einfach die eigene Adresse eingeben und schon wird der nächst gelegene Zahnarzt angezeigt. Hier geht es zur Bereitschaftsdienstsuche unter www.kzvlb.de.

