Potsdam

Der Sozialpädagoge Uwe Rühling (43) kam 1999 aus Jena nach Potsdam, kurz vor dem Bürgerbegehren gegen den Abriss des Treffpunkts Freizeit am Neuen Garten: „Ich war relativ neu in Potsdam, hatte da eigentlich keine Meinung zu, weil ich mit dem Haus ja nichts persönliches verbunden habe.“ Die Einrichtung habe er aus Schulungen „als sehr desaströs“ in Erinnerung.

Schon das erste Potsdamer Bürgerbegehren 1998 zur Abwahl des glücklosen Oberbürgermeisters Horst Gramlich (SPD) mündete in einen Bürgerentscheid. Erfolglos blieb 1999 trotz 18 000 gültiger Unterschriften das Begehren gegen die Abwicklung der Brandenburgischen Philharmonie. Es wurde von der Stadt für unzulässig erklärt, weil es in die Haushaltssatzung eingriff und keine Vorschläge zur Finanzierung des Orchesters lieferte.

Das Begehren für den Anfang der 1950er Jahre als Pionierhaus errichteten Treffpunkt Freizeit am Heiligen See aber wurde 2000 mit mehr als 18 600 Unterschriften ein Erfolg. Das Haus wurde saniert. Im Jahr kommen 100 000 Gäste, sagt Uwe Rühling, der 2011 die Leitung übernommen hat.

Uwe Rühling am Eingang des Treffpunkts Freizeit Quelle: Volker Oelschläger

Heute sieht er den Kampf um den Treffpunkt als „Lehrstück“: „Es wurde gesagt, das Haus sei überflüssig, das brauche man nicht mehr, da sei die Geschichte drüber hinweggegangen. Aber es ist ein wichtiger Ort geworden, der einzige in der Innenstadt, an dem es noch Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit gibt.“

Weitere Begehren folgten: Der Initiative für den Unterweg am Griebnitzsee im Jahr 2000 fehlten Unterschriften. Das 2014 gestartete Begehren gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche versandete in einem von den Stadtverordneten beschlossenen Dialogverfahren, bei dem sich Gegner und Befürworter nicht einmal auf die Geschäftsordnung einigten.

Das jüngste Begehren gegen den Abriss der Fachhochschule, des Mercure-Hotels und des Staudenhofs wurde 2016 auch vom Treffpunkt Freizeit unterstützt: „Die Mitglieder im Förderverein kannten das ja noch aus eigenem Erleben; es hat viele bewegt“, sagt Rühling.

Er sei „perplex“ gewesen angesichts der Vielfalt der Unterstützer: „Es waren eben mitnichten irgend welche linken Reste.“ Ihm sei es nicht um die Architektur gegangen. „Man hätte die Fachhochschule locker mit Leben füllen können.“

Das 2016er Bürgerbegehren wurde von einer bürgerlichen Stadtverordnetenmehrheit abgelehnt. Künftig ist das nicht mehr möglich.

Denn nach der gerade vom Landtag beschlossenen Gesetzesänderung liegt die Entscheidung über die Zulässigkeit nicht mehr bei den Kommunen, sondern bei der Kommunalaufsicht. Finanzierungsfragen müssen nicht mehr von den Bürgern, sondern von den Kommunen geklärt werden.

Damit sei auch die Hürde gefallen, an der das Begehren für den Erhalt der Philharmonie scheiterte, sagt Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg, der damals zu den Aktiven zählte und jetzt als Abgeordneter an der Gesetzesänderung mitwirkte.

Von Volker Oelschläger