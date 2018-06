Potsdam

Für einen Tag und eine Nacht verwandelt sich die Schiffbauergasse wieder in eine temporäre Stadt. Am Wochenende warten mehr als 100 Programmpunkte mit Tanz, Workshops, Musik, Theater und Kunst auf die Besucher. Alle Infos zur „Stadt für eine Nacht“ im Überblick.

Wann geht es los?

Die neunte Auflage des Potsdamer Kulturfestivals beginnt am heutigen Samstag, 30. Juni, um 14 Uhr – und läuft genau 24 Stunden.

Unter welchem Thema steht die Veranstaltung?

Das Motto lautet in diesem Jahr „Licht an“. 26 Bewohner präsentieren in kleinen Hütten, Containern und Pavillons ihre Antworten und Ideen zum Thema Licht. Die Akteure, darunter sechs Neuzugänge, setzten sich mit dem Licht als natürliche Erscheinung, als künstliche Quelle, als Ressource und als Umweltproblem auseinander.

Wie viele Besucher werden erwartet?

In den letzten Jahren hat sich der Besucheransturm auf etwa 25.000 bis 30.000 eingependelt – mit dieser Größenordnung rechne man auch in diesem Jahr, so Birgit-Katharine Seemann, Fachbereichsleiterin für Kultur und das Museum der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr brach die Veranstaltung den Besucherrekord – mit mehr als 30.000 Besuchern.

Was kostet der Eintritt?

Nichts – der Eintritt ist frei.

Wo muss ich hin?

Der Ort des Geschehens ist die Schiffbauergasse in Potsdam. Dort wird es drei Bereiche geben: Im ersten wissenschaftlichen Part beschäftigt sich zum Beispiel der Verein „proWissen“ mit dem Verlust der Nacht und der Lichtverschmutzung. Die Biosphäre Potsdam wird interessante Fakten zum Thema innere Uhr bei Tieren und Pflanzen vorstellen. Im zweiten Bereich sind Künstler, Kreative und Filmemacher vertreten. Und im dritten Bereich werden soziale und integrative Projekte wie der Wünschewagen vom ASB-Landesverband vorgestellt. Der Lageplan für die Stadt sieht in diesem Jahr so aus:

Wie sieht das Programm aus?

Über 100 Programmpunkte erwarten die Besucher. Unter anderem bietet das Theaterschiff Führungen an, die kleinen Gäste können bei Licht-Mitmach-Experimenten ins Staunen kommen und das Frauenzentrum bringt mit einem Vortrag zu Frauenrechten „etwas Schärfe rein“, so Sabine Chwalisz, Leiterin der „Fabrik Potsdam“. Für Partystimmung mit modernen Hip-Hop-Beats sorgen ab Mitternacht die zwei Potsdamer Brüder „Dj Set Acoid X Modem“. Besonderes Highlight ist die Lichtinstallation mit 600 Kugeln auf dem Tiefen See, die den Potsdamer Stiefel – also die Konturen der Seenkette von Schwielowsee und Havel – abbildet.

Einen vollständigen Programmplan können Sie auf der Internetseite der Veranstaltung finden – oder hier herunterladen.

Wie wird für Sicherheit gesorgt?

Es wird vier Eingänge mit kleineren Kontrollen geben, drei davon werden an der Berliner Straße sein, und ein Einlass wird an die Unterführung der Humboldtbrücke gelegt. Größere Taschen sowie Glasflaschen sind nicht erlaubt.

