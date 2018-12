Potsdam

Der Brand auf dem Sauna-Boot des Inselhotels auf Hermannswerder scheint aufgeklärt. Ursache soll ein Leitungsbrand zwischen den Wänden gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag auf MAZ-Nachfrage mitteilte. Das Boot war am Sonntagabend in Brand geraten, eine Brandstiftung wurde zunächst nicht ausgeschlossen. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Als die Feuerwehr am Sonntag gegen 19 Uhr eintraf, brannte das Holzhaus bereits lichterloh. Sie war mit 38 Einsatzkräften der Berufs- und mehrerer Stadtteilwehren sowie mit elf Rettungsschwimmern der Wasserwacht auf zwei Booten im Einsatz. Die Polizei geht von einem hohen fünfstelligen Schaden aus.

Wegen der schwimmenden Sauna lag Hoteldirektor Burkhard Scholz mit der Potsdamer Bauverwaltung seit langer Zeit über Kreuz. Denn das Inselhotel liegt in einem Landschaftsschutzgebiet mit besonders strengen Bauvorschriften.

