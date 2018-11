Potsdam

Mehr als 1000 Menschen haben in der Potsdamer Innenstadt gegen das geplante Brandenburger Polizeigesetz demonstriert. Zu der Demonstration am Samstag hatte ein überwiegend linkes Bündnis aus mehr als 40 Organisationen und Parteien aufgerufen, darunter die Grünen, die Linksjugend und die Humanistische Union.

Mit dem Gesetz würden die Überwachungsbefugnisse der Polizei massiv ausgeweitet. Das sei ein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte der Bürger, kritisierten Redner bei der Auftaktkundgebung. Der Demonstrationszug zog unter anderem vor die Staatskanzlei, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Mehr Recht im Kampf gegen Terror

Mit dem auch in der rot-roten Regierungskoalition umstrittenen Gesetz will Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) die Polizei im Kampf gegen die Terrorgefahr und die organisierte Kriminalität mit neuen Befugnissen ausstatten. So könnten Verdächtige bei terroristischer Gefahr bis zu vier Wochen in Gewahrsam genommen werden sowie Aufenthalts- und Kontaktverbote ausgesprochen werden. Neben Telefonaten könnten künftig auch Messengerdienste überwacht werden.

Zwei weitere Demonstrationen

Bereits am Morgen demonstrierte die DKP am Karl-Liebknecht-Forum zur Gedenkveranstaltung zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution – am Alten Markt startete eine Protestkundgebung gegen die Ausbreitung der Wölfe.

500 Polizeibeamte vor Ort

Nach Angaben der Polizei sind die Demonstrationen weitestgehend friedlich verlaufen. Wegen Sachbeschädigung, Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Einsatzes von Pyrotechnik nahmen die Beamten insgesamt 15 Anzeigen auf.

