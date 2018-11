Potsdam

An diesem Samstag wird es voll in der Potsdamer Innenstadt. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Das Wichtigste zum großen Demotag in Kürze:

+++ Um 14 Uhr startet das Bündnis #noPolGBbg

mit ihrer Demo gegen die Novellierung des Brandenburgischen Polizeigesetzes +++

+++ Die DKP lud um 11 Uhr am Karl-Liebknecht-Forum zur Gedenkveranstaltung zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution +++

+++ Um 10 Uhr startete auf dem Alten Markt eine Protestkundgebung gegen die Ausbreitung der Wölfe +++

Innenstadt Potsdam, 10.11.2018 Quelle: Detlev Scheerbarth

Hier lesen Sie alles zur Demo in Potsdam

"Freiheit stirbt mit Sicherheit", wird immer wieder gerufen.

Christina aus Potsdam-West bereitet der Begriff "Drohende Gefahr" enorme Bauchschmerzen. "Ab wann ist etwas eine Gefahr oder Bedrohung? Das ist doch völlig unklar. Bevor das nicht genau geklärt ist, kann das Gesetz unmöglich durchgewunken werden", sagt sie. Und verweist auf eine konkrete reale Gefahr auf ihrem Banner.

Der Zug kommt am Hauptbahnhof an.

Dieter Ilius vom Berliner Bündnis gegen die neuen Politeigestzw sammelt Unterschriften. "Jetzt kann jeder irgendwie unliebsame und unbequeme Mensch zum Gefährder erklärt und vier Wochen eingesperrt werden" sagt er: "Hat man erstmal dem Stempel Gefährder weg, können Sie die Bewegungsfreiheit von jedermann nach Belieben einschränken, den Besuch bestimmter Stätten und Städte verbieten."

Der Demozug bewegt sich jetzt weiter Richtung Lange Brücke und Hauptbahnhof.

Der Demonstrationszug verlässt den Landtagsplatz.





Auch Franz Seibbert aus Babelsberg läuft im Demozug mit. Die Absurdität des Polizeigesetzes macht er vor allem an einer Maßnahme fest: "Die Polizei will uns mit Handgranaten schützen? Ernsthaft? Das kann nicht ihr Ernst sein",sagt der 22-Jährige.

Eine Hochzeitskutsche passiert auf den Tram-Schienen den stehenden Demonstrationszug.

Die Lange Brücke ist zwar gesperrt für den Kfz-Verkehr, aber Busse und Bahnen fahren.

Die MAZ-Reporter haben am Lustgarten mal den Demonstrationszug abgeschritten: 2000 Teilnehmer dürften realistisch sein.



"Die Terrorgefahr ist ein Vorwand für mehr Überwachung", sagt ein Redner: "Tschüß, Unschuldsvermutung! Es war schön mit Dir."

Zwischenkundgebung am Landtag.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Weitere Informationen zu dem Einsatz und den Verkehrsfreigaben finden Sie im Twitter-Einsatzkanal der Polizei Brandenburg.

Von Fabian Lamster und Rainer Schüler