100 Jahre nach der Gründung der Weimarer Republik beschäftigt sich die Martin-Niemöller-Stiftung mit dem „Geist von Weimar“ und dem „Geist von Potsdam“. Dazu wird am Sonnabend, dem 9. Februar, um 15 Uhr am Rechenzentrum Potsdam, auf dem Hof der ehemaligen Garnisonkirche, ein Bäumchen gepflanzt. Es handle sich um eine junge Birke vom Ettersberg bei Weimar, wo die KZ-Gedenkstätte Buchenwald ist, so die Stiftung. Dazu wird ein „Sendschreiben an Potsdam“ verlesen, das am Freitag im Nationaltheater Weimar verfasst wurde. Der Schriftsteller Eugen Ruge, Träger des deutschen Buchpreises, spricht über „zweierlei Preußen“.

Potsdam – Ort für das Ende der Weimarer Republik

Die Aktion in Potsdam ist als „Intervention gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam“ angekündigt. Während in Weimar der Gründung der ersten deutschen Demokratie vor 100 Jahren am 6. Februar 1919 „lebendig und kreativ gedacht“ werde, sei Potsdam der „korrespondierende Ort für das Ende der Weimarer Republik“. So finde man „eine heillose, nicht ausfinanzierte Baustelle für eine Turmreplik der Garnisonkirche und ein konzeptarmes Vorgehen der Stiftung Garnisonkirche, das der Bedeutung dieses Ortes nicht gerecht“ werde, schreibt die Martin-Niemöller-Stiftung. Man wolle einen weiteren Impuls geben, damit auch an der früheren Garnisonkirche Potsdam ein angemessener, öffentlicher nationaler Erinnerungsort entstehe.

Demokratisches Doppel

Die als „Demokratisches Doppel“ bezeichneten Veranstaltungen in Weimar und Potsdam finden in Kooperation mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar, mit dem „Komitee für preußische Leichtigkeit“ sowie der evangelischen Basisgemeinde „Die Nächsten“ in Potsdam statt.

