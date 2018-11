Potsdam

An diesem Samstag war es voll in der Potsdamer Innenstadt. Verkehrsteilnehmer mussten erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Das Wichtigste zum großen Demotag in Kürze:

+++ Um 14 Uhr startete das Bündnis #noPolGBbg

mit ihrer Demo gegen die Novellierung des Brandenburgischen Polizeigesetzes +++

+++ Die DKP lud um 11 Uhr am Karl-Liebknecht-Forum zur Gedenkveranstaltung zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution +++

+++ Um 10 Uhr startete auf dem Alten Markt eine Protestkundgebung gegen die Ausbreitung der Wölfe +++

Innenstadt Potsdam, 10.11.2018 Quelle: Detlev Scheerbarth

Auch Busse und Straßenbahnen rollen wieder.





Und siehe da... Die Heinrich-Mann-Allee ist wieder freigegeben. Damit sind alle Verkehrsbehinderungen aufgehoben.

Langsam lichtet sich die Heinrich-Mann-Allee. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Straße wieder freigegeben ist.

Aufbruchstimmung in der Heinrich-Mann-Allee. Noch ist die Straße komplett gesperrt.

Die Transparente werden zusammengerollt, die Demonstration ist beendet.



Für Klara, gebürtige Potsdamerin, ist es selbstverständlich, an der Demo teilzunehmen. Vor allem die zunehmende Überwachung macht ihr Sorgen: "Ich habe die DDR überlebt, aber so kontrolliert wie heute habe ich mich noch nie gefühlt. Und das soll noch zunehmen?", sagt sie. Sie fühle sich wie eine Kriminelle, nur weil sie gegen den Abriss der Fachhochschule und gegen die Garnisonkirche auf die Straße gegangen ist. "Dabei habe ich dort nur meine Meinung vertreten".

"Die Begründungen für diese Gesetze sind falsch," sagt ein Redner. Dass Anis Amri seinen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vollziehen könnte, habe nicht mit zu wenig Befugnissen für die Polizei zu tun, sondern sei ein Versagen der Sicherheitsbehörden. "Das ist keine Demo gegen die Polizei, sondern gegen ein falsches Polizeigesetz", ist zu hören. "Heute politisch aktiv, morgen ein Gefährder", das sei die Gefahr, die vom neuen Gesetz ausgehe.



Die Polizei lässt ausrichten, niemand möge auf die Zäune vor der Staatskanzlei klettern. Die Demonstranten, die sich an den Gitterstäben festgehalten hatten, klettern folgsam wieder runter auf den Gehweg.



Der Zug hat in der Heinrich-Mann-Allee das Hauptgelände der Landesregierung erreicht und ballt sich vor dem Haupttor, wo es zur Abschlusskungebung kommen wird.

An der Leipziger Straße hin zum Bahnhof stehen Autos mehrere hundert Meter. Ganz vorn an steht ein Mann aus Hermannswerder, der gerade von der Arbeit gekommen ist und zum Flughafen Tegel will, um Leute abzuholen: "Die müssen wohl warten". Gegen mehr Rechte für die Polizei hat er nichts: "Ich hab nichts zu verbergen. Die hier demonstrieren, haben einfach keine Lust zum Arbeiten."

Die Demonstranten erreichen den Potsdamer Hauptbahnhof und laufen Richtung Heinrich-Mann-Allee.

Weitere Informationen zu dem Einsatz und den Verkehrsfreigaben finden Sie im Twitter-Einsatzkanal der Polizei Brandenburg.

Von Fabian Lamster und Rainer Schüler