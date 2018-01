Der Kampf gegen den Einwegbecher

Potsdam. Durchschnittlich 15 Minuten erfüllt der Coffee-to-go-Becher seinen Zweck. Dann wird er weggeschmissen. In einem Hintergrundpapier der Deutschen Umwelthilfe kam zudem heraus: Im Jahr 2015 warfen die Deutschen fast drei Millionen Einwegbecher in den Müll. Seit knapp zwei Jahren aber tut sich etwas in den Köpfen der Konsumenten und der Anbieter – auch in Potsdam.

Rabatt bei Kaffee im eigenen Mehrwegbecher

Ciaran Kretschmer steht hinter der großen amerikanischen Kaffeemaschine und bereitet gerade einen Espresso zu. Er arbeitet im Buena Vida Coffee Club an der Propsteikirche Sankt Peter und Paul. An der Wand in dem urig eingerichteten Café sind mehrere Regale mit bunten Bechern angebracht. „Unsere Mehrwegbecher verkaufen sich recht gut, aber auch nicht massenweise“, sagt der 19-Jährige. „Weil sie sehr hochwertig und dadurch recht teuer sind. Zur Weinachtszeit waren sie ein beliebtes Geschenk.“ Was in dem Laden mehr angenommen werde, sei das Angebot, den Kaffee in den mitgebrachten Becher zu füllen. „Rabatt gibt es dann aber nicht“, sagt Kretschmer.

Einwegbecher: Zahlen und Fakten Ein Hintergrundpapier aus dem Jahr 2015 zeigt: In Deutschland wurden in jenem Jahr knapp 320 000 Einwegbecher weggeworfen Für die Produktion sei jährlich eine Energiemenge nötig, die eine Kleinstadt versorgen könne, so das Papier. Häufig sind die Becher von innen mit einer Schicht aus Kunststoff überzogen. Das macht das Recyceln besonders schwer. Zudem landet immer mehr Plastikmüll in den Meeren und so in die Nahrungskette des Menschen. Pfandsysteme, mit deren Hilfe die Mehrwegbecher bei den teilnehmenden Cafés und Bäckern ausgeliehen und wieder zurück gegeben werden können, sind eine Lösung des Problems. In Potsdam ist aber offenbar die Variante „Ich bringe meinen eigenen Becher mit“ beliebter. Im vergangenen Jahr kam jedoch zunehmend Kritik auf. So ist die Produktion der verschiedenen Varianten (Kunststoff, Bambus, Edelstahl) energieaufwendig. Bis sich solch ein Becher lohne, müsse er mindestens zwei Monate täglich benutzt werden, sagt etwa Melanie Speck vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie.

Ander sieht es im Starbucks in der Brandenburger Straße aus. Dort braucht jeder, der sein eigenes Trinkgefäß mitbringt, 30 Cent weniger zahlen. Freilich gibt es in der Potsdamer Filiale des großen amerikanischen Kaffeeunternehmens verschiedene Versionen des Bechers zu kaufen. „Das mit den Mehrwegbechern hat schon spürbar zugenommen“, sagt Schichtleiterin Anna Nolte (29). „Ich denke auf jeden Fall, dass sich das Bewusstsein der Menschen geändert hat und sie den Müll wirklich reduzieren wollen.“ Außerdem lohne es sich bei 30 Cent und täglichem Besuch auch finanziell.

Lebensmittelüberwachung: Der Becher muss sauber sein

In vielen anderen Cafés der Stadt können die Kunden ebenso die eigenen Becher mitnehmen. So etwa im Regio-Laden und im Kellermann am ehemaligen Rathaus Babelsberg, bei den Espressonisten in der Innenstadt oder beim Bäcker Fahrland. Doch ist das hygienetechnisch überhaupt erlaubt? Grundsätzlich spreche nichts dagegen, sagt die Lebensmittelüberwachung in Potsdam. Die Barista müssen nur darauf achten, dass die Behälter der Kunden sauber sind und dass sie nicht in Kontakt mit den Kaffeemaschinen kommen.

Die Stadtverwaltung freut sich über das Engagement der Café-Betreiber. Und hofft auf mehr Aktionen. Ein weiteres positives Beispiel sei das Studentenwerk, sagt die Leiterin des Bereichs Marketing der Stadt, Sigrid Sommer. Seit August vergangenen Jahres können die Studenten ihre eigenen Becher mitbringen oder in den Mensen und Cafeterien eine Variante aus Bambus oder Thermobecher kaufen und sparen zehn Cent pro Befüllung. Bis heute seien dadurch knapp 25 000 Pappbecher eingespart worden, vermeldet das Studentenwerk.

Dienstag: Kostenloser Kaffee in der Uni für Mehrwegbecher-Nutzer

Am Dienstag wollen Sigrid Sommer und der Geschäftsführer des Werkes, Peter Heiß, noch einmal auf die Problematik aufmerksam machen: Sie schenken von 12 bis 13 Uhr in der Kaffeebar „Die Bohne“ auf dem Campus Griebnitzsee Fairtrade-Kaffee aus. All jene, die ihren Kaffee aus einem Mehrwegbecher trinken, bekommen eine Gratisfüllung. „Wir hoffen sehr, dass wir mit dieser Aktion noch mehr Institutionen in Potsdam dazu animieren können, auf Einwegbecher zu verzichten“, sagt Sigrid Sommer. „Schauen Sie sich doch nur die öffentlichen Grünflächen im Sommer an. An schönen Tagen liegen dort viele Einwegverpackungen, auch Pappbecher. Und die meisten Potsdamer ärgert das.“

Von Annika Jensen