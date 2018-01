Der Kommandeur kommt ins Rathaus

Potsdam. Zwei „Nordlichter“ unter sich: Jörg Hillmann, der seit Anfang Oktober Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr ist, hat am Dienstag seinen Antrittsbesuch bei Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) gemacht. Während Hillmann – Jahrgang 1963, Marineoffizier mit dem Dienstgrad Kapitän zur See und beruflichen Stationen unter anderem bei der Nato und der EU-Verwaltung in Brüssel – aus Bremen stammt, hat Jakobs bekanntlich ostfriesische Wurzeln.

Aber nicht die Waterkant war Gesprächsthema, sondern zum Auftakt die Familie Bismarck, was nur auf den ersten Blick erstaunlich wirkt. Zu Hillmanns Forschungsschwerpunkten zählt nämlich neben der Marinegeschichte die norddeutsche Landesgeschichte. Nach seinem Studium der Geschichte und Sozialwissenschaften von 1992 bis 1995 an der Universität der Bundeswehr in Hamburg promovierte er zu dem Thema„Territorialrechtliche Auseinandersetzungen der Herzöge von Sachsen-Lauenburg vor dem Reichskammergericht im 16. Jahrhundert“.

In Lauenburg liegt der Sachsenwald, der bis heute im Besitz der Bismarcks ist. Was schnurstracks zur Potsdamer „Connection“ der Promi-Familie führte. Ein Enkel des Reichskanzlers Otto von Bismarck, Gottfried Graf von Bismarck, arbeitete und wohnte ab 1938 als Regierungspräsident im heutigen Rathaus. Er hatte enge Kontakte zu den Hitler-Attentätern; kam deswegen später ins KZ. „Hier gab es Gespräche des Verschwörerkreises“, erzählte Jakobs über die Geschichte des Rathauses. Spontan entstand bei dem Gespräch die Idee, eine gemeinsame Bismarck-Veranstaltung mit Experten auf die Beine zu stellen.

Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften mit seinen 142 Mitarbeitern stelle eine große Bereicherung für den Wissenschaftsstandort dar, betonte Jakobs. Regelmäßig finden hier internationale Tagungen zur Militärgeschichte statt. Auf der Forscher-Agenda stehen unter anderem die Gründung der Reichswehr 1920/21 und die Beschäftigung mit der Weimarer Republik. Ein wichtiges Thema ist laut Hillmann auch die Aufarbeitung der Geschichte der Bundeswehr, genauso wie die Geschichte der NVA. Außerdem führt das Zentrum einsatzbegleitende Studien und Umfragen durch.

Spannend sind auch die „Quartalsvorträge“. Am 21. Februar ist der Politologe und Bestseller-Autor Herfried Münkler eingeladen, der sein Buch „Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen für die Ordnung Europas“ vorstellt.

Von Ildiko Röd