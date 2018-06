Potsdam

Ein fröhliches Herz hat aufgehört zu schlagen: Rudi Kansy, der Gründer und Leiter des in Potsdam legendären Hans-Marchwitza-Chors, ist tot. Er starb am 10. Juni und soll – so hatte er es sich gewünscht – in aller Stille im engsten Familienkreis beigesetzt werden.

Erst im April hatte Rudi Kansy 95. Geburtstag gefeiert. Auch wenn ihm die Gesundheit da schon zu schaffen machte – er wollte es sich nicht anmerken lassen. „Ich wünsche mir, möglichst gesund zu bleiben und schöne Jahre mit meiner Frau“, sagte er nach dem MAZ-Gespräch zum Abschied: „Bis in fünf Jahren!“ – Wie gern hätte er doch seinen Hundertsten gefeiert! Dass er mal dreistellig wird, daran hatte Rudi Kansy keine Zweifel, war es für ihn doch ein Wunder, überhaupt noch auf dieser Welt zu sein – und heißt es nicht in einem Lied, dass es Wunder immer wieder gibt?

Eine Kugel verletzt ihn Anfang 1944 an der Ostfront

Rudi Kansy hat ein bewegtes Leben gelebt. Eines mit großen Freuden, aber auch mit Entbehrungen. 1923 als fünftes und jüngstes Kind in Beuthen im oberschlesischen Kohlerevier geboren, verliebt er sich früh in die Musik. Mit zwölf ist er so flink an den Tasten, dass den Gottesdienst an der Orgel begleitet. Seinen Traum aber, Musik zu studieren, macht der Krieg zunichte. 1942 wird Rudi Kansy an die Ostfront eingezogen. Eine Kugel verletzt ihn Anfang 1944 schwer. Im Lazarett bekommt er Gasbrand, verliert beinahe den zerschossenen Arm und bangt, ob er je wieder Klavier und Akkordeon würde spielen können.

Genesen verschlägt es Rudi Kansy nach Potsdam. Die DDR ist kaum gegründet, da tingelt er auch schon im Auftrag der Kultur-Obersten von Betrieb zu Betrieb und gründet Singegruppen. Sein Meisterstück ist der gemischte Chor, dem er den Namen eines engen Freundes gibt: Hans Marchwitza. Zum Repertoire des Ensembles gehören viele Lieder, deren Text und Melodie von Rudi Kansy stammen. Anfang der 1970er erhält er – inzwischen hat er doch noch Musik studieren und eine Stelle als Lehrer antreten können – den Auftrag, für jede Potsdamer Schule ein eigenes Lied zu komponieren.

Eine Flut von Beileidsbekundungen

„Rudi war ein ganz besonderer, liebenswerter Mensch“, sagt seine Witwe Regina Kansy. „Er war mein ganzes Leben.“ Einst selbst seine Schülerin und Marchwitza-Sängerin, hat sie ihren Rudi ein langes Stück des Weges begleitet. „Rudi war immer charmant, immer humorvoll, friedlich, höflich und bei allen beliebt“, sagt Regina Kansy. Eine Flut von Karten und Briefen hat sie erreicht: Beileidsbekundungen von Familie, Chorfreunden, ehemaligen Schülern, Nachbarn, Freunden. „Sie alle behalten Rudi in ehrenvoller Erinnerung – und seine Musik.“ Die war, man kann es nicht anders sagen, sein Leben. Aber auch das Malen hat Rudi Kansy erfüllt. „Er hinterlässt mir etwa 200 Aquarelle und ein Lied, das er für uns komponiert hat.“ Es heißt „Ein Lied, das meine Seele trifft“.

Rudi Kansy liebte auch seinen Garten, ganz besonders die Rosen. An den heißen Mai- und Juni-Tagen konnte er das Haus nicht verlassen, also zählte er vom Küchenfenster aus, wie viele Blüten schon aufgegangen waren. „Als er starb, sind alle verblüht“, sagt Regina Kansy. Am Ende seines Lebens ging es Rudi Kansy nicht mehr gut. „Aber Rudi hat nie gejammert, nie geklagt – bis zuletzt. Sein Wunsch war immer, zu Hause zu sterben und nicht im Krankenhaus. ErDas wurde ihm erfüllt.“

Von Nadine Fabian