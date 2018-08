Potsdam

Wer tritt die Nachfolge von Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) an? Entschieden wird diese Frage am 23. September – dann sind die Bürger der Stadt zur Wahl aufgerufen. Im Vorfeld bittet die MAZ mitten in der heißen Wahlkampfphase am Mittwoch die Kandidaten zum Austausch auf das Podium im Potsdam-Museum am Alten Markt.

Mit dabei: Mike Schubert (SPD), Martina Trauth (Linke), Götz Friederich (CDU), Janny Armbruster (Grüne), Lutz Boede (Die Andere) und Dennis Hohloch (AfD). Moderiert wird die Runde von Chefredakteurin Hannah Suppa.

Gesprächsstoff wird es auf alle Fälle mehr als genug geben: Von der Verkehrsmisere über die Wachstumsfrage bis hin zum Wohnungsbau oder dem Tauziehen um die Grünflächen in der Stadt – die Liste ist damit noch längst nicht vollständig. Denn auch, wenn die Potsdamer grundsätzlich zufrieden mit ihrer City sind: Verbesserungsbedarf gibt es durchaus.

Verfolgen Sie den MAZ-Talk zur OB-Wahl im Livestream:

Potsdam wählt am 23. September den neuen Oberbürgermeister. Im Live-Stream können Sie jetzt den MAZ-Talk mit den OB-Kandidaten verfolgen. Gepostet von MAZonline / Märkische Allgemeine am Mittwoch, 29. August 2018

Von MAZOnline