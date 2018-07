Potsdam

Vier Teams, zwei Abende, viele Lichter und viel Feuerwerk: Am Freitag traten die ersten beiden Teams bei der 17. Feuerwerkersinfonie in Potsdam an, um mit ihren Effekten am Himmel Geschichten zu erzählen. Aus Berlin, den Niederlanden, Belgien und Tschechien kommen die vier Pyro-Teams in diesem Jahr. Den Auftakt am Freitag machte die Firma Pyrogenie Feuerwerk aus Berlin. Danach traten die Vorjahressieger Makalu Fireworks aus Prag an.

Die Feuerwerke waren aber nicht das Einzige Highlight an diesem Abend. Ganz überraschend machte ein Feuerwehrmann seiner Freundin im Volkspark einen Heiratsantrag.

Wie schon in den Vorjahren können die Zuschauer per Telefon-Voting über das jeweils beste Feuerwerk des Abends abstimmen. Die Telefonleitungen sind an beiden Abenden bis 23.45 Uhr geöffnet. Die Nummer für das erste Feuerwerk des Tages lautet 01378 260 560-1. Für das zweite Feuerwerk muss die Endziffer 2 gewählt werden. Als Gewinne für die Voting-Teilnehmer gibt es mehr als 70 Gutscheine, Frei- und Ehrenkarten für Kulturevents in Potsdam, Berlin und Brandenburg.

Von MAZOnline