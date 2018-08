Potsdam

Auch wenn wegen der Trockenheit das traditionelle Barockfeuerwerk zu Musik in diesem Jahr ausfallen muss – und damit einer der angestammten Höhepunkte der Schlössernacht durch eine Lasershow ersetzt wird – lustwandelten am Freitagabend schon Tausende durch den Schlosspark Sanssouci.

Erstmals ist in diesem Jahr das Vorabendkonzert abgesetzt worden, dafür lässt sich nun an zwei Abenden an beleuchteten Wegen von Konzert zu Konzert schreiten. Auf den Wegen sorgten außerdem verschiedenste Künstler und Gruppen für Staunen.

Von MAZOnline