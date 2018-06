Schiffbauergasse

Die Sommerproduktion des Hans Otto Theaters (HOT) ist in ein Abschied – von Schauspielern, von Intendant Tobias Wellemeyer, vom Gasometer. Zum letzten Mal kann die große Sommer-Open-Air-Produktion in dem denkmalgeschützten Bau besucht werden. Aufgeführt wird Fontanes „Effi Briest“ unter der Regie von Christian von Treskow. Alle zehn Vorstellungen waren vor der heutigen Premiere ausverkauft. Nur mit großem Glück gibt es Restkarten an der Abendkasse.

Denia Nironen spielt Effi, die als wohl bekannteste Figur Fontanes gilt. Eigentlich ist Effi ein glückliches Kind, gerade 17 Jahre alt, als sie mit dem deutlich älteren Landrat Baron Geert von Instetten (René Schwittay) verheiratet wird. Aus der ländlichen Idylle in Brandenburg zieht sie an die Ostseeküste. „Es ist nicht nur ein Zwang, es ist für Effi ein Abenteuer und eigentlich die einzige Möglichkeit, als Frau eine Art Karriere zu machen“, sagt Nironen.

Entfremdung, Isolation, Einsamkeit – Rettung?

Aber der Ort Kessin ist eine Einöde. Die erwartete High Society gibt es nicht, höhere Kreise halten Abstand zu der jungen Frau mit ihren Berliner Sitten und statt Liebe gibt es für die Ehefrau Maßregeln. „Effi ist wie Alice im Wunderland, die in eine fremde Welt hineingestoßen wird, die Spielregeln notgedrungen kennenlernt und mitspielt“, sagt die Schauspielerin. Was folgt ist Entfremdung, Isolation, Einsamkeit. „Sie flüchtet sich im Stück in Tagträume, stilisiert Ort und Gesellschaft.“ Fantasie wird zur Rettung – und eine Affäre mit dem Offizier Crampas. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen.

Denia Nironen spielt Effi Briest im Hans-Otto-Theater. Es ist ihr Abschied auf der Potsdamer Bühne im ausverkauften Sommertheater. Quelle: Christin Iffert

Es ist das erste Open-Air-Theater für die Theaterkünstlerin. Etwas Sonnencreme, etwas Luft, viel Sonne: „Ich dachte, das wäre gemütlich, aber es ist eine grenzwertige Erfahrung.“ Denn die Wärme staut sich in dem runden Gasometer, dazu kommt die opulente Kleidung. Unterröcke, Röcke, aufgebauschte Blusen schränken die Bewegung ein. Schon der erste Probentag brachte der Schauspielerin einen Sonnenstich – und zum ersten Mal in ihrem Leben habe sie Farbe, sagt sie. Die Stimmung am Abend sei allerdings kaum zu beschreiben. Dann, wenn es dunkel wird, der Wind weht, Krähen und Fledermäuse unterwegs sind.

Es ist nicht nur eine Rolle, sondern Leben

Denia Nironen spielt nicht nur eine Rolle, sie lebt mit ihr. „Das klingt vielleicht lustig, aber ich habe das Bedürfnis, Effi nicht allein zu lassen, weil sie so einsam ist. Andererseits hilft es mir, dass sie gerade bei mir ist.“ Das brandenburgische Hohen Kremmen aus dem Effi Briest in Fontanes Roman stammt, gab es für Nironen in der Schweiz. Dort wuchs sie im wohlbehüteten Elternhaus auf, dort war sie ein „Naturkind“. Als sie für das Schauspielstudium nach Hannover ging, wurde sie aus ihrer Wohlfühlwelt gerissen. „Ganz freiwillig“, sagt sie. Es sei wie bei Effi Briest die Abenteuerlust, die sie furchtlos nach vorne trieb. „Trotzdem kenne ich das Gefühl von Heimweh.“ Doch es gibt mehr Dinge, die sie mit Effi verbindet: der Anspruch, beruflich voranzukommen oder „die Sache mit der Liebe“.

Das Gasometer als Spielstätte des Hans Otto Theaters wurde jedes Jahr für eine Sommerproduktion genutzt. Quelle: Joachim liebe

Die Relevanz des Stückes sieht Nironen heute noch gegeben. „Eigentlich dachte ich immer, dass das Thema des Buches völlig überholt ist“, erinnert sie sich. Doch die Rolle habe ihren Blick auf die Umwelt verändert. „Die Gesellschaft hat sich wenig verändert. Wir tun alle so offen, aber das ist nicht die Realität.“ Die Rolle der Frau war für Denia Nironen zum Beispiel nie ein Thema. Sie habe das gerne verdrängt, geglaubt, dass sich das Leben längst verändert und weiterentwickelt hätte. „Ich dachte, man könne als Frau heute schalten und walten, wie man will.“ Doch Absolution von der Gesellschaft könne man sich nicht erwarten. Das gäbe es in allen Bereichen des Lebens, auch im Theaterbetrieb. Frauen besetzen Frauenrollen, das ist meistens gesetzt.

Denia Nironen wechselt ans Theater nach Regensburg

Um aus den Gedanken wieder etwas auszubrechen, sieht sie das Ende der Effi-Zeit ein Stück weit als Befreiung – „bis zur nächsten Frauenfigur“. Eigentlich, meint sie, könne sie doch mal einen Mann spielen. „Macbeth wäre sicher horizonterweiternd“, sagt sie und lacht.

In Potsdam wird sie dazu vorerst keine Gelegenheit haben. Denia Nironen verlässt nach dem Sommertheater die Stadt, die vor allem im letzten Jahr zu ihrer zweiten Heimat geworden war. „Der Abschied fällt schwer von den Dingen, die ich so spät erst für mich entdecken konnte“, sagt sie. Das Wasser zum Beispiel, die Theaterfamilie am Hans- Otto-Theater. Doch der Schauspielerin bleibt nichts anderes, als es zu halten, wie ihre Effi: raus ins Abenteuer, direkt ans Theater nach Regensburg.

Gasometer als erfolgreiche Spielstätte Das Gasometer wurde erstmals 2012 als Spielstätte des Spielzeitausklanges genutzt. Aufgeführt wurde unter anderem Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“, Molières „Schule der Ehemänner“ und Carlo Goldonis „Mirandolina“. Sämtliche Aufführungen, die im denkmalgeschützten Gebäude stattfanden, waren in den vergangenen Jahren ausverkauft. Die Idee, das Gasometer als Außenspielstätte zu nutzen, geht auf Tobias Wellemeyer zurück. Ursprünglich sollte es eine Seebühne zur Eröffnung des Hans-Otto-Theaters 2007 geben, sie blieb jedoch ein Torso. Das soll sich nach MAZ-Informationen ändern. Mit dem Wechsel der Intendanz soll die Seebühne offenbar perspektivisch nutzbar gemacht werden. Die Kosten für den Ausbau der Seebühne liegen bei 400 000 Euro. Der Geschäftsführer des Hans-Otto-Theaters warb erst im Mai um Sponsoren. Früher war das Gasometer Teil der 1856 eröffneten Freundschen Gasanstalt, bis 1990 versorgte es Potsdam mit Stadtgas.

Von Christin Iffert