Design der neuen Langen Brücke noch offen

Potsdam. Es gibt noch keine Festlegungen zur Gestaltung und Konstruktion der neuen Langen Brücke. Das hat Rathaussprecher Stefan Schulz auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Er verwies dabei auf den Planungsbeginn im Jahr 2019.

Abriss ab 2023

Wie berichtet, soll der um 1960 mit Spannbeton errichtete zentrale innerstädtische Havelübergang vor­aussichtlich ab 2023 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Grund für die Pläne ist die Altersschwäche des Bauwerks. Die Stadt rechnet mit fünf Jahren Bauzeit.

Spekulationen um Gestaltung der neuen Brücke

In Potsdam sorgte die Gestaltung des angekündigte Neubaus bereits für viele Spekulationen. So wurde die Annahme geäußert, dass sich Konstruktion und Design an der parallel geführten neuen Brücke für Straßenbahn und Fußgänger orientieren könnten, die im September 2009 für den Verkehr freigegeben wurde.

Diese Brücke besteht im Gegensatz zur Langen Brücke aus Stahlsegmenten, die im Frühjahr 2009 auf Schubschiffen zur Baustelle gebracht und mit dem Kran auf die Brückenpfeiler gesetzt wurden.

Von Volker Oelschläger