Krampnitz

Die Deutsche Wohnen als Großinvestor in Krampnitz will bei der Quadratmeter am Ziel von 8,50 Euro festhalten. Voraussetzung sei, dass die ersten Wohnungen 2021 fertiggestellt sind. Das sagte Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung auf Anfrage von Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg. Die beabsichtigte Mietobergrenze war bei der Vorstellung der Deutschen Wohnen als strategischer Partner für Krampnitz bekannt gegeben worden. Auf Anfrage der Fraktion Die andere musste die Stadt später aber einräumen, dass es zu dieser Absichtserklärung keine vertraglichen Bindungen gibt.

Von Volker Oelschläger