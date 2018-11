Potsdam

Die Babelsberger Regie-Studentin Sophia Bösch konnte am Mittwochabend im Waschhaus die Korken knallen lassen. Sie gewinnt mit ihrem Film „Rå“ den Deutschen Kurzfilmpreis und kann sich über ein Preisgeld von 30.000 Euro freuen. „Ich bin so aufgeregt, dass ich nicht denken kann“, sagte sie in ihrer Dankesrede.

Der Film „Rå“ erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der 16-Jährigen Linn. Bei ihrer ersten Elchjagd in den Wäldern Schweden will sie in den Kreis der eingeschworenen Jagdfreunde ihres Vaters aufgenommen werden. Mit dem Schuss auf eine Elchkuh, läuft die Jagd aus dem Ruder. Sophia Bösch thematisiert in „Rå“ ungerechte geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen von Frauen, Selbstbestimmung und letztlich auch Machtkämpfe.

Selbstbewusste Frauen in Filmbranche

Erstmalig hält bei der von der Filmuniversität Babelsberg veranstalteten Preisverleihung der kleinen Lola kein Jury-Mitglied, sondern Film-Prominenz die Laudatio auf die Gewinner. So passt die bekannte Tatort-Schauspielerin Maria Furtwängler besonders gut zur Gewinnerin. Denn Furtwängler ist Aktivistin für Frauenrechte und Diversität. „Der Film zeigt, wie sich Linn in einer Gruppe von Männern einen Platz erkämpfen muss“, sagt sie. „Sie haben es drauf! Dieses Selbstbewusstsein von Linn wünsche ich auch Ihnen.“

Furtwängler wies darauf hin, dass die fehlende Diversität auch „für unsere männerdominierte Branche“ gelte. Fast die Hälfte der Regie-Absolventen in Deutschland sei weiblich, aber nur jeder fünfte Film wird von einer Frau gedreht. „Gerade dieser Film ist in seiner Zusammensetzung für die Filmbranche unüblich“, sagt Bösch. Ihr Team besteht aus 80 Prozent Frauen. „Wir sind die Zukunft“, rief sie.

Überraschende Förderung

Bösch bedankte sich sehr persönlich bei allen Mitwirkenden und grüßte ihre Großmutter auf schwedisch. Die von etwa 400 Gästen besuchte Gala wurde von Pegah Ferydoni kurzweilig moderiert. Besonderen Beifall bekam das musikalische Duo lilly among clouds für ihre sentimentalen Pop-Balladen.

Das sind die Gewinner der kleinen Lola Spielfilm bis zehn Minuten: Daniel Popat – „ Hostel“ Spielfilm zehn bis 30 Minuten: Sophia Bösch – „Rå“ Animationsfilm bis 30 Minuten: Florian Maubach – „Räuber & Gendarm“ Experimentalfilm bis 30 Minuten: Brenda Lien – „Call of Comfort” Dokumentarfilm bis 30 Minuten: Ann Sophie Lindström und Uwe H. Martin – „The Bitter with the Sweet” Fakultativer Sonderpreis von 30 bis 78 Minuten: Julian Anselmino „Impreza- Das Fest“

Aus 288 Einreichungen wurden insgesamt zwölf Kurzfilme in fünf Kategorien nominiert. Unter den Nominierten war auch ein zweiter Babelsberger Filmstudent: Hannes Schilling mit seinem Kurzfilm über Obdachlosigkeit „Nach dem Fest“. Die Gesamtförderung der Nominierten von 250.000 Euro verdoppele sich im nächsten Jahr, verkündete Monika Grütters ( CDU). ist für die Filmproduktion vorgesehen. In Böschs Fall wird es einen Langspielfilm mit ihrer Protagonistin Linn geben.

Von Jan Russezki