Eine Frau – eine Mission

Babelsberg. Ihr Protest ist still, aber er ist ihr wichtig. „Ich gelobe nicht, ich gelobe nicht, ich gelobe nicht...“ Birgit Strauß flüstert die Worte immer dann, wenn das „Ja, das geloben wir“ der anderen durch den Saal donnert. Da stand sie nun: wie all die anderen Jungen und Mädchen für den großen Tag herausgeputzt, doch voller Abwehr. Eine junge Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik, die längst beschlossen hatte, dass „die große und edle Sache des Sozialismus“ nicht ihre sein sollte. Birgit Strauß wollte diese Jugendweihe nicht, sie wollte konfirmiert werden. Die Eltern aber sagten: beides oder gar nichts.

1962 hat sie sich im Oberlinhaus beworben

Der Kompromiss, den Birgit Strauß Ende der 1950er Jahre als Backfisch eingeht, ist der letzte, den sie sich abringen lässt, wenn es um ihren Glauben geht. In der Nikolaigemeinde geht dem Mädchen das Herz auf. Gern begleitet sie die Gemeindeschwestern, kümmert sich mit Hingabe um Alte und Kranke. Als sich Birgit Strauß nach dem Schulabschluss 1962 im Oberlinhaus bewirbt und die Ausbildung zur Krankenschwester beginnt, sind die Eltern nicht begeistert, aber sie lassen die Tochter ziehen.

72 Jahre ist Birgit Strauß heute alt. Sie hat das Haar zu einem strengen Knoten gebunden und die weiße Haube mit vier Nadeln festgesteckt. Ihre Augen sind hellwach, ihre Gedanken blitzschnell. Ihr Lächeln könnte man als keck bezeichnen, wenn sich das mit dem Ansehen und der Würde ihrer Position vereinbaren ließe: Birgit Strauß ist die letzte Diakonisse, die das Oberlinhaus 1972 aufgenommen hat und sie ist die letzte im aktiven Dienst.

„Dieses Modell ist heute einfach nicht mehr stimmig“

„Ich habe geschworen, dem Oberlinhaus mit jedem Atemzug zu dienen“, sagt Schwester Birgit, die das Kapitel der Babelsberger Diakonissen – Trägerinnen der Identität des Hauses – irgendwann einmal schließen wird. Eine nachvollziehbare Entwicklung, wie sie meint: „Die Frauenbewegung hat den Frauen so viele Möglichkeiten eröffnet – dieses Modell, das sich in den 1830er Jahren entwickelt hat, ist zwar ein wichtiger Teil unserer Pflegekultur, aber heute einfach nicht mehr stimmig.“ Veränderungen wolle sie, soweit es ihr möglich ist, mittragen und begleiten.

Einst arbeiteten 300 Diakonissen im Oberlinhaus. Heute leben dort noch vier. „Meine drei Mitschwestern unterstützen das Oberlinhaus in ihrem Gebet“, sagt Schwester Birgit – sie legt Wert darauf, dass sie nicht als einzige der Diakonissen arbeitet, denn: „Beten ist Arbeit.“ Aber ja, das Leben auf dem Campus habe sich verändert, seit die Diakonissen auf dem Rückzug sind. Mehrmals habe man ihr angeboten, in eine andere Einrichtung zu ziehen. „Das kommt nicht in Frage: Ich kann und werde meine Mitschwestern nicht verlassen. Das ist wie in einer Ehe: Da sucht man sich doch auch nichts Besseres, wenn der Partner alt wird.“

35 Stunden, zwei Schichten, dazu Wochenenddienste

Das Oberlinhaus ist nicht nur ihre Wirkungsstätte, sondern auch ihr Zuhause. Schwester Birgit wohnt im Mutterhaus „in einem Zimmer mit ein bisschen was dran“ unterm Dach und arbeitet in der Oberlinklinik. „Ich will noch“, sagt sie. 35 Stunden, zwei Schichten, dazu Wochenenddienste: „Das passt schon.“ Allein ihre Präsenz, heißt es, spende den Patienten Trost und Zuversicht. „Dabei geht es gar nicht um mich, um Birgit Strauß“, sagt sie. „Es geht darum, was die Tracht signalisiert. Auch wenn viele Menschen es noch fühlen: Nur noch wenige sagen heute noch ,Schwester’ – das bedauere ich sehr. Man kennt nicht mehr, was der Begriff ausdrücken soll: dass man den Menschen in seiner Gesamtheit und nicht nur in seiner Bedürftigkeit sieht, dass man ihm eine hilfreiche Schwester sein möchte.“

Schwester Birgits Familie ist in Potsdam nicht unbekannt

Eine Schwester ist sie auch im weltlichen Sinne, denn Schwester Birgit hat Familie in Potsdam – eine recht bekannte obendrein. Ihre Großeltern führten einst die Gaststätte an der Ecke Linden- und Bäckerstraße, die zunächst „Heidelberger Fass“ und später „Alte Wache“ hieß. Als Ende April 1945 sowjetische Truppen in Potsdam einzogen ereignete sich dort Grausames. Soldaten stürmten die Wirtschaft und verlangten Schnaps. Die Großeltern sagten, sie hätten keinen. Als die Sowjets doch ein paar Flaschen hinterm Tresen entdecken, zerren sie die Großeltern auf den Hof und erschießen sie.

Später übernehmen Birgit Strauß’ Eltern den Laden. Während der Bruder dort kocht und eine Schwester serviert, legt Birgit Strauß ihre Tracht an und spricht – nun doch – ein Gelübde: Sie verpflichtet sich zu einem einfachen Leben, zu Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit. Hat sie ihre Entscheidung jemals bereut? „Nein.“ War sie jemals verliebt? Schwester Birgit lacht: „Nein. Dazu war ich zu beschäftigt. Ich habe mich intensiv, zum Teil auch quälend mit den Fragen des Glaubens auseinandergesetzt. Mein Reichtum ist meine Beziehung zu Gott.“

Das Oberlinhaus: Verein, Gemeinde, Unternehmen Der historische Oberlinverein wurde 1871 in Berlin zur Betreuung von Kindern gegründet. 1874 wurden in Nowawes, das heute zu Potsdam gehört, eine Kleinkinderschule und ein Lehrerinnenseminar sowie 1878 eine Poliklinik eröffnet, im Jahr 1886 begann die Arbeit mit Behinderten. Um das Oberlinhaus zu fördern, wurde 2002 die Oberlinstiftung gegründet. Namensgeber ist der elsässische Pfarrer und Sozialreformer Johann-Friedrich Oberlin (1740–1826). Das Oberlinhaus, zu dem auch die Oberlin-Kirchengemeinde gehört, betreut derzeit mehr als 30 000 Menschen und ist mit rund 1800 Beschäftigten der drittgrößte Arbeitgeber der Landeshauptstadt. Das diakonische Unternehmen hat heute 13 Tochtergesellschaften, darunter die auf Orthopädie spezialisierte Oberlinklinik, das Berufsbildungswerk, die Oberlinwerkstätten und die Oberlinschule. nf

Von Nadine Fabian