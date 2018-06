Potsdam

Als am 1. November 2006 der Bebauungsplan für den Landtag in der Kubatur des Stadtschlosses von den Stadtverordneten abgelehnt wurde, schlug die Geburtsstunde von „Mitteschön“. „Da hat mich ein Bekannter angerufen und gesagt: Wir müssen was machen, sonst geht das Ganze den Bach runter. Ich habe spontan herumtelefoniert und wir haben 50 Leute zusammengekriegt.“

Barbara Kuster, stadthistorisch interessiert, im Hauptberuf Kabarettistin, sagt: „Das war unsere erste Demo.“ Es sollte nicht dabei bleiben: „Dann haben wir immer einmal im Monat montags zur Demo aufgerufen und damit versucht, die Beschlüsse einzuklagen, die Stadtverordnete und Landesregierung getroffen hatten.“

Die Potsdamerin zitiert den Landtagsbeschluss vom 20. Mai 2005, nach dem das Gebäude in den „Um- und Aufrissen“ sowie mit der Fassade „nach dem historischen Vorbild des früheren Stadtschlosses zu errichten“ sei: „Wir haben immer wieder versucht deutlich zu machen, dass das Schloss da hingehört und nicht so ein moderner Glaskasten.“

Wer den Begriff „Mitteschön“ tatsächlich erfunden habe, liege „im Nebel“, sagt Kuster: „Ist auch egal. Es ist ein schöner Name, es ist ein guter Name. Es ist das, was uns ausmacht. Wir wollen die Mitte nicht nur schön machen, sondern sie überhaupt wieder zum Leben erwecken.“

Die Initiative wollte „nicht Rekonstruktionen, aber den Nachbau der wichtigsten Gebäude, die von der Geschichte dieser Stadt erzählen“, sagt Kuster: Das Leitbautenkonzept, nach dem die Mitte im Rückgriff auf ausgewählte Stadtbild prägende Vorkriegsbauten rekonstruiert wird, gehe auf eine Initiative von „Mitteschön“ zurück. Aber das Stadtschloss „war die Initialzündung“.

Die Montagsdemos wurden immer größer. Im August folgte eine erste „Dinnerdemo“ mit einem Alten Markt fast 2000 Menschen an gedeckten Tafeln und Animationen vom Schloss auf einer Großeinwand.

Von der Ende November 2007 bekannt gegebenen 20-Millionen-Euro-Spende Hasso Plattners für die Rekonstruktion von Fassade und Dach habe sie per Telefon erfahren: „Ich habe den Anruf bekommen von einem Mitstreiter, im Hintergrund jubelten sie schon alle wie verrückt. Wir haben uns dann im Café ,Hundertwasser’ getroffen und ordentlich darauf angestoßen.“ Tage später dankten sie dem Mäzen, dessen Namenszug sie vor dem abendlichen Fortunaportal mit Hunderten Kerzen zum Leuchten brachten.

Immer wieder sollten sich die „Mitteschöns“, wie sie sich selbst nennen, mit ihrem Leitspruch „Wir haben ein Auge drauf“ in die Debatten zur Stadtentwicklung einbringen – mittlerweile auch zu modernen Neubauten in der Innenstadt. Schon vor Jahren äußerten sie sich kritisch zum drohenden Abriss des Terrassenrestaurants „Minsk“ am Brauhausberg, einem Zeugnis der DDR-Moderne. Die jüngste kritische Wortmeldung kam zum geplanten Hotelneubau neben der Hauptpost an der Straße Am Kanal.

Von Volker Oelschläger