Potsdam Bauen in Potsdam - Die Macht des Lückenparagrafen Höher, enger, dichter. Stadtverordnete wollen die bauliche Verdichtung in der Brandenburger Vorstadt beschränken – dürfen aber nicht. Die MAZ erklärt, warum.

Auch kleine Baulücken werden in Potsdam zunehmend bebaut. Das hier ist zwar nur ein Durchgang in der Sellostraße – im Innenhof wird aber so groß gebaut, wie das Baugesetz es zulässt. Quelle: Peter Degener