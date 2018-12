Potsdam

Zumindest am Freitag spielten die Temperaturen noch mit: In Potsdam haben nach dem Blauen Lichterglanz in der Brandenburger Straße und auf dem Luisenplatz, der bereits Mitte der Woche in die Adventssaison startete, am Wochenende noch zahlreiche weitere Weihnachtsmärkte ihre Tore für Besucher geöffnet.

So konnten Besucher etwa die 76 Meter zum Pfingstberg erklimmen, um Musik auf der Wasserbühne, Märchen im Maurischen Kabinett und ausgewählte Marktstände auf dem Weihnachtsmarkt im Schloss Belvedere zu erleben. Auch der polnische Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr bereits zum 15. Mal öffnet, und der böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Babelsberger Weberplatz laden an diesem Wochenende zum verweilen ein.

Wir haben die schönsten Eindrücke der Potsdamer Weihnachtsmärkte in einer Bildergalerie gesammelt:

Zur Galerie Der Advent ist da – und mit ihm öffnen auch die Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt. Eindrücke vom weihnachtlichen Spektakel.

Sie wissen noch nicht, welchen Potsdamer Weihnachtsmarkt Sie besuchen wollen? Eine Übersicht über alle Märkte haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengestellt.

Von sag