Potsdam

Das Attentat des Juden Herschel Grynszpan am 7. November 1938 auf einen Angestellten der deutschen Botschaft in Paris wurde zum Anlass genommen, den entscheidenden Großangriff auf die deutschen Juden zu führen. Er sollte die totale Ausschaltung der Juden, ihre materielle Ausplünderung und physische Vernichtung einleiten.

Was in Potsdam geschah und durch wen, ist im Tagebuch eines SS-Mannes zu lesen: „3.00 früh Anruf bei Hauptsturmführer Toeffling vom XXIII., daß gemäß RFSS (Reichsführer SS – d.V.) sämtliche Synagogen sofort niederzubrennen seien. Anzug Räuberzivil [...] Im Gebiet I/80 wurde die Synagoge von Potsdam durch Sturmbannführer Götze [...] und einigen Männern restlos auf den Leisten geschlagen. Judenkapelle auf dem Pfingstberg wurde ausgebrannt.“

Agnes Schmitz berichtet: „Am 10. November hatte ich vormittags frei. Ich hatte noch keine Zeitung gelesen und noch keine Nachrichten gehört. Wie erschrocken war ich daher, als ich die Synagoge offen stehen und die zertrümmerten Scheiben sah. Auf dem Dach der Synagoge war ein Korsett gehisst worden. Es stammte aus einem unweit von ihr gelegenen jüdischen Geschäft. Als ich die Zerstörungen am Luxuswäsche-Geschäft „Etam“ am Wilhelmplatz sah, wusste ich, dass es eine groß angelegte Aktion gegen die Juden war. Mit katzenkopfgroßen Steinen waren dort die Schaufenster zertrümmert worden. Und die hatten vorher nicht auf dem Wilhelmplatz gelegen! Auf der Brandenburger Straße sah es so aus, als ob Bomben gefallen seien. Nach dem 9. November tauchten in den Schaufenstern der jüdischen Geschäfte Schilder auf, auf denen stand: „In Arisierung begriffen!“

Doch nicht nur materieller Schaden war entstanden. Mehr als 20 Potsdamer Juden wurden verschleppt – unter ihnen der Jurist Alfred Lehmann. Er war am 9. November wegen seines Verhältnisses zu einem „jungen arischen Mädchen“ zu 2 1/2 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Nach Verbüßung der Haft kam er in das KZ Groß Rosen, wo er am 9. September 1941 – 33 Jahre alt – starb.

Um das angestrebte Ziel zu erreichen, wurden schon am 12. November 1938 durch Hermann Göring die „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ und die „Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit“ erlassen. Letztere auferlegte den Juden eine „Kontribution von einer Milliarde Reichsmark“.

Wem bis zur Reichspogromnacht noch nicht klar war, wohin die nationalsozialistische Rassenpolitik führen würde, erfuhr es jetzt. In Potsdam ließ der Gauredner Dr. Rudolf Schwalbe am 24. November auf einer Kundgebung die Katze aus dem Sack. Er unterstrich, „dass wir in Zukunft in Deutschland keine Judenfrage mehr haben werden.“

Am 11. Januar 1942 wurden die ersten 40 Potsdamer Juden „auf Transport geschickt“ – nur zwei überlebten. Mit der „polizeilichen Abmeldung“ des 62-jährigen Wilhelm Kann am 18. Juni 1943 galt Potsdam als „judenfrei“.

Von Kurt Baller