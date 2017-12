Die Retter sind etwas Besonderes

Innenstadt. Ein ruhiges Weihnachtsfest hat Mike Schubert (SPD) am Heiligabend den Bereitschaftskräften der Feuer- und Rettungswache in der Holzmarktstraße gewünscht. Gern wäre Potsdams Beigeordneter für Soziales, Jugend Gesundheit und Ordnung mit einem Stollen zu den Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern gekommen. Doch das hatte ihm Feuerwehrchef Wolfgang Hülsebeck ausdrücklich untersagt. Um nicht mit leeren Händen zu erscheinen, brachte Schubert kleinere Leckereien in zwei Weihnachtsbaumverpackungen mit.

„Ihr seid etwas Besonderes“ bedankte sich Schubert bei den Kameraden für ihre Arbeit in diesem Jahr. Für den Beigeordneten war dies keineswegs nur eine höfliche Floskel. Besonders die Beseitigung der Sturm- und Wasserschäden hätte den Zusammenhalt der Feuerwehr auch für die Potsdamer Bevölkerung offenkundig gezeigt. „Da waren nicht nur die diensthabenden Kameraden im Einsatz. Auch jene, die frei hatten, kamen zu Hilfe“, lobte Schubert. Um die Anforderungen an die Feuerwehrleute und deren Probleme besser verstehen zu können, war Schubert im zurück liegenden Jahr einen halben Tag lang bei ihren Einsätzen mitgefahren.

Für Hülsebeck war es das letzte Jahr, in dem er als Fachbereichsleiter Feuerwehr mit seinem Team Weihnachten feiert. Nach 42 Jahren im aktiven Dienst – davon 37 Jahre in der Feuerwehrführung – geht er 2018 in den Ruhestand. Sein Nachfolger Jörg Huppatz kommt zum 1. Februar aus Bergisch Gladbach in die Landeshauptstadt. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) zeichnete kürzlich den scheidenden Feuerwehrchef für dessen Verdienste beim Aufbau und bei der Leitung der Berufsfeuerwehr mit dem Feuerwehrehrenzeichen in der Sonderstufe in Gold aus.

Auch neue Feuerwehrtechnik steht schon auf dem Hof in der Holzmarktstraße. Dort warten ein Einsatzleitfahrzeug Katastrophenschutz, ein Tanklöschfahrzeug und ein elektrobetriebener Pkw auf ihre Einsätze. Von den rund 500 000 Euro, die solch ein Einsatzleitfahrzeug kostet, übernimmt das Land 70 Prozent. Das Löschfahrzeug löst einen Vorgänger aus dem Jahre 1992 ab.

Feuerwehrfrau Karin Völzmann aus Rathenow sitzt seit 1979 in der Leitstelle, unter anderem auch an so manchen Weihnachtsfeiertagen. „Bisher blieb an den Festtagen allles immer ruhig. Schlimmer sind dagegen die Silvesternächte“, sagt sie. Nach ihrem 24-Stunden-Dienst am Heiligabend feiert sie am 1. Weihnachtsfeiertag bei ihrer Tochter eben nach – mit Bescherung, versteht sich.

Von Heinz Helwig