Potsdam

Mitte der 1990er schien die Brandenburger Straße am Ende. Das Horten-Kaufhaus war seit einem Schwelbrand 1995 geschlossen. Die Sanierung vieler Geschäfte war noch immer durch ungeklärte Vermögensfragen blockiert. Der Leerstand in der Bummelmeile lag zeitweilig bei 30 Prozent.

Mit der Eröffnung des Stern-Centers 1996 brach der Umsatz der Innenstadt-Händler um 40 Prozent ein. Und am Hauptahnhof wurde mit dem Potsdam-Center ein neuer Einzelhandelsriese vorbereitet, dessen Dimensionen erst allmählich an die Öffentlichkeit kamen.

Das berichtet Wolfgang Cornelius (83), der nach dem Krieg im Geschäft des Vaters am Nauener Tor den Beruf des Drogisten erlernt hatte. 1952 floh die Familie in die Bundesrepublik. 1991 kehrte der Händler nach Potsdam zurück und eröffnete in der ehemaligen HO-Drogerie an der Brandenburger-/Ecke Lindenstraße die Schlossparfümerie.

In der 1995 von Innenstadt-Händlern gegründeten Arbeitsgemeinschaft sei es Konsens gewesen, dass die Zukunft der Brandenburger Straße mit dem zum Karstadt-Konzern gehörenden Warenhaus steht oder fällt.

Wolfgang Cornelius. Quelle: Volker Oelschäger

Zum neuen Oberbürgermeister Matthias Platzeck (SPD) habe er kurz nach dessen Wahl 1998 gesagt: „Wenn sich das Potsdam-Center durchsetzt, dann können sie Karstadt vergessen“, so Cornelius: „Der hat das sofort begriffen.“ Zu der Zeit war bereits bekannt, dass am Hauptbahnhof eine Ladenpassage mit 80 Geschäften entstehen sollte.

Der Investor drohte der Stadt zur Durchsetzung seiner Pläne mit einer Forderung auf 500 Millionen Mark (250 Millionen Euro) Schadensersatz.

Nach dem Gespräch mit Platzeck habe er von einem namhaften Kölner Baurechtsexperten ein Gutachten erstellen lassen: „Da war genau dargelegt, warum die Stadt das Potsdam-Center wieder zurückführen kann auf die ursprüngliche Planung, ohne Schadensersatz zahlen zu müssen“, sagt Cornelius: „Das war genau begründet: Weil es nur durch Täuschung der Stadtverordneten zustande kam und deshalb nicht rechtskräftig war.“

Nach dem Gutachten wurde ein Baustopp verfügt, „damit nicht mehr vollendete Tatsachen geschaffen werden können“. Der Bebauungsplan sei überarbeitet worden. „Kurz nachdem das von den Stadtverordneten bestätigt worden ist, hat Karstadt entschieden: Wir bauen das Haus in Potsdam völlig neu auf, wir halten am Standort Potsdam fest. Und da wusste ich: Jetzt haben wir gewonnen.“

Als im August 2004 das Richtfest auf der Karstadt-Baustelle gefeiert wurde, hatte der Sog des neuen Warenhauses längst eingesetzt – mit der Eröffnung kleineres Kaufhäuser wie Strauss Innovation und Stoffel, mit der Ansiedlung namhaften Filialisten wie Fielmann.

Auf die Bahnhofspassagen aber, die nur unter strengen Auflagen und mit einem Teil ihrer verfügbaren Ladenflächen öffnen durften, hatte Cornelius auch weiter ein waches Auge: „Regelmäßig habe ich kontrolliert, ob die ihre Leerstände einhalten. Dem Platzeck war ich sehr dankbar. Aber er war auch stolz drauf. Denn in der Innenstadt ging es nun rapide bergauf.“

Von Volker Oelschläger