Die besten Hafemeister-Karikaturen aus 2017

Potsdam. Einmal in der Woche bringt es Karikaturist Jörg Hafemeister mit einem Bild auf den Punkt. Da wird zum Beispiel Potsdam als kinderfreundliche Kommune ausgezeichnet, groß verkündet mit einem Plakat in der Stadt. Doch statt Jubel zu malen, zeichnet Hafemeister lärmende Kinder, die Farbbeutel auf das Plakat werfen. Die Kinder werden gefragt, warum sie nicht in der Kita sind. „Keine Plätze“, „Erzieher krank“, antworten diese. Ein Problem, das viele Eltern kennen. Das nützt auch die schönste Auszeichnung nicht.

In der Bildergalerie zeigen wir Hafemeisters beste Karikaturen aus dem zurückliegenden Jahr.

Er ist Potsdams frechste Feder – Karikaturist Jörg Hafemeister. Woche für Woche beliefert er die MAZ mit seinen Zeichnungen und nimmt dabei politische und gesellschaftliche Debatten in der Landeshauptstadt aufs Korn. Wir zeigen seine besten Karikaturen aus diesem Jahr. Zur Bildergalerie

Von MAZonline