Der Tierschutzverein Potsdam und Umgebung war der letzte Betreiber des Tierheims an der Forststraße in Potsdam-West, das 2007 geschlossen wurde. Seither gab es vielfältige Bemühungen um einen Neubau an anderer Stelle.

Die Potsdamer Fundtiere wurden in der Zwischenzeit übergangsweise in außerhalb gelegene Einrichtungen in Kremmen, Beelitz und Zossen untergebracht.

In Rehbrücke hat der Tierschutzverein selbst von 2009 bis 2016 eine Auffangstation für Kleintiere betrieben, deren Kapazität bei einer Gesamtfläche von 160 Quadratmetern aber vergleichsweise bescheiden war.

Im Herbst 2014 wurde die kleine Barackensiedlung auf dem Sago-Gelände an den Tierschutzverein übergeben. Errichtet in den 1950er Jahren als Bauarbeiterunterkunft für die Bahnstrecke Saarmund-Golm mit der Bahnbrücke über den Templiner See, wurde das Gelände später von DDR-Grenztruppen und als Gerhörlosenheim genutzt. Nach 1990 war es kurzzeitig Unterkunft für Flüchtlinge.

2015/16 erwarb der Verein das Grundstück von der Stadt. Im Juli 2017 wurde die Baugenehmigung erteilt. Bei einer Umbauzeit von etwa zehn Jahren rechnet der Verein mit Baukosten von 3,5 bis vier Millionen Euro.

Das potenzielle Einzugsgebiet des Tierheims reicht vom Süden Berlins bis nach Teltow-Fläming.

Weitere Infos

http://www.tierschutzverein-potsdam.de/aktuelles/