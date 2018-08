Potsdam

Nur vier der etwa 1000 Briefe an Kaiserin Auguste Victoria wurden von Mitarbeitern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) bereits gelesen. Der sensationelle Fund, zwei Kisten und eine Schatulle, wird bis 30. Oktober im versiegelten Zustand in einer Vitrine in der Ausstellung „Kaiserdämmerung“ in Potsdam präsentiert. Das Material wird in einer Vitrine im Ankleidezimmer von Auguste Victoria im Neuen Palais ausgestellt, dort wo um den 1. Juni 2018 herum die Briefe hinter einer Tapetentür in einem Schrank über einem Tresor gefunden wurden.

Ende des Jahres möchte die SPSG in Zusammenarbeit mit dem Preußischen Staatsarchiv in Berlin eine Gruppe gründen, um den Inhalt der Briefe zu erschließen und wissenschaftlich aufzubereiten. Dafür müssen die Briefe aufgeschnitten werden. Ziel ist eine Edition der Briefe im Jahr 2021, 100 Jahre nach dem Tod der letzten Kaiserin,

Es handelt sich offenbar in erster Linie um private Korrespondenz. Eine Kiste, die bereits geöffnet wurde, enthält versiegelte Kladden mit Briefen aus der Kronprinzessinnen-Zeit 1883 bis 1886. Eine zweite Kiste, die noch versiegelt ist und deutlich schwerer, enthält laut Beschriftung der Kaiserin Notizen über ihre sechs Söhne, die sie in den 1880er Jahren gebar. Außerdem wurde eine Schatulle gefunden, in der sich auch vier unversiegelte Briefe befanden, deren Inhalt aber weniger wichtig ist.

Von Karim Saab