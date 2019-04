Gleich in vier Unfälle waren gab es am Donnerstag und Mittwoch in Potsdam. Beim Ausparken übersah ein Autofahrer eine Radlerin. Beide hatten laut Polizei wohl getrunken. Ein Radler (78) kollidierte in Potsdam West mit einem Pkw. Ein Autofahrer überholte zu dicht, ein Radler kam zu Fall. In Babelsberg stürzte ein Radler und zog sich eine Platzwunde zu.