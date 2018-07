In der Debatte um das angekündigte Aus des Filmorchester Babelsberg wegen Baulärms setzt die Stadt Potsdam weiter auf eine Verhandlungslösung. „Einschränkungen, auch wirtschaftlich“, würden „auf alle Seiten, also auch auf den Bauherrn zukommen“, sagt der als Vermittler beauftragte Chef der Wirtschaftsförderung, Stefan Frerichs. Am Mittwoch beginnt der Tiefbau.