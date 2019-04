Innenstadt

Auf frischer Tat wurde ein 34-jähriger Ladendieb am Mittwochnachmittag gestellt. Ein Sicherheitsmitarbeiter sprach den Mann an, der Dieb schlug dem Hausdetektiv mit der Faust ins Gesicht. Zudem drohte der 34-Jährige, den Sicherheitsmann umzubringen. Es kam zu einem Handgemenge. Der Angreifer konnte gestellt und der Polizei übergeben werden. Durch die Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann drei Geschäfte bestohlen hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der Tatverdächtige war erheblich alkoholisiert (2,26 Promille) und kam in Gewahrsam.

Von MAZonline