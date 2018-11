Am Stern

In einem Seniorenstift im Stadtteil Am Stern wurde am Mittwochnachmittag ein Mitarbeiter bestohlen. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 13.50 und 14.10 Uhr in die Umkleideräume der Seniorenheim-Beschäftigten ein und hebelten dort einen Spind auf. Daraus wurde eine Handtasche entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht beziffert worden. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline