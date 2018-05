Potsdam

Glitzerschleim, Radfahren und Zeitung lesen – das hat alles nichts mit Wissenschaft zu tun? Falsch! Am Sonnabend, dem 5. Mai, findet auf dem Campus der Universität Potsdam in Golm von 13 bis 20 Uhr wieder der Potsdamer Tag der Wissenschaften statt. Das heißt: Über 100 Experimente, Führungen und Vorträge – vor allem für kleine Forscher. Ein Besuch bei den großen Forschern lohnt auf jeden Fall – allein schon wegen dieser drei Mitmach-Aktionen:

Glitzerschleim für jedermann

Eine rosafarbene, glitzernde Masse, die den Zweck erfüllt, auseinandergezogen und geknetet zu werden: „Wir machen Glitzerschleim mit Kindern und natürlich auch erwachsenen Besuchern“, sagt Kathrin Begemann vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Nanotechnologie. Ihr sei es wichtig gewesen, etwas Kinderfreundliches anzubieten. „Eine Kollegin hatte dann die Idee mit dem Glitzerschleim, den sie mit ihrer Tochter schon einmal gemacht hatte“, sagt Begemann. Nach einem klebrigen Selbstversuch sei die Entscheidung schließlich gefallen – und so einfach geht’s:

Rasierschaum, Bastelkleber und Kontaktlinsenmittel werden in eine Schüssel gegeben und vermengt, bis sich eine gleichmäßige Masse daraus ergibt. „Mit den Mengen sind wir flexibel, da müssen die Besucher ein bisschen experimentieren“, sagt Begemann. Um dem Ganzen auch einen optischen Reiz zu geben, können dem Gemisch auch Lebensmittelfarbe und Glitzer zugegeben werden – je nach Belieben. Begemann: „Allerdings haben wir festgestellt, dass nicht jeder Rasierschaum gleich gut harmoniert und nicht jeder Kleber den gewünschten Schleim-Effekt bringt.“ Welche Wissenschaft dahintersteckt? Das wird noch nicht verraten und soll laut Begemann erst am Tag der Wissenschaften gelüftet werden.

Grünes Wasser mit Mikroalgen

Eine Flasche gefüllt mit dunkelgrünem Wasser, aus der zwei Schläuche herausragen, in die gelegentlich hineingepustet werden muss, das klingt erst mal wenig aufschlussreich. „Wer sich aber genauer damit beschäftigt, könnte herausfinden, dass dahinter fortschrittlichste Forschung steckt“, sagt Felix Jorde vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie. Verantwortlich für die grüne Färbung des Wassers seien nämlich sogenannte Mikroalgen.

„Die findet man eigentlich überall – von Meer bis Wüste“, sagt Jorde, aber wachsen sehen könne man sie in der Regel nicht. Das möchte Jorde am Potsdamer Tag der Wissenschaften ändern: „Wir werden gemeinsam mit den Besuchern ein Mini-Photobiolabor bauen, das sie auch mit nach Hause nehmen können.“ Denn: Mikroalgen gedeihen mithilfe von Photosynthese. Das heißt, sie wachsen nur mit Licht, Wasser, CO2 und einer Stickstoffquelle (Dünger). Jorde: „Innerhalb weniger Tage verwandelt sich das klare Wasser dadurch zunehmend in eine grüne Flüssigkeit – dank der Mikroalgen, die sehr viel schneller wachsen, als übliche Landpflanzen.“

Labor-Rallye durch das Gehirn

Was passiert eigentlich beim Schlucken, wie lernen Kinder mehrere Sprachen und wie sieht die Informationsverarbeitung im Gehirn aus? Bei einer Labor-Rallye durch den Fachbereich der Kognitionswissenschaften in der Universität Potsdam können die Besucher all das herausfinden. „Es hat uns nicht gereicht, einzelne Stationen anzubieten, weil eben alles miteinander verknüpft ist“, sagt Christine Schipke, Koordinatorin des Fachbereichs. Also geht es auf spannende Entdeckungstour durch Wahrnehmung, Verarbeitung und Erinnerung.

Das Akustiklabor lädt zum Beispiel zur Stimmprobe ein: Sätze und Wörter unterschiedlich betonen und die Wirkung überprüfen und Zungenbrecher möglichst deutlich aufsagen. Mithilfe eines Ultraschallgerätes wird außerdem Kindersprache sichtbar gemacht und an anderer Stelle wird mittels Elektroden im sogenannten BabyLAB die Gehirnaktivität von Babys dargestellt, um herauszufinden, was sie denken. Schipke: „Auch auf die Frage, wie Siri eigentlich funktioniert, haben wir eine Antwort parat.“

Sieben weitere Gründe für einen Besuch: Mini-Roboter aus dem 3D-Drucker Die Technische Hochschule Brandenburg entwirft gemeinsam mit den Besuchern Miniatur-Roboter, die anschließend gedruckt, zusammengebaut und programmiert werden. 13 bis 20 Uhr, Forschercamp Wie entstehen Erdbeben? Mit einer Erdbebenmaschine demonstriert die Uni Potsdam das Stick-Slip-Phänomen, das bei der Entstehung von Erdbeben eine Rolle spielt. 13-20 Uhr, Forschercamp Der ökologische Fußabdruck Hier können Interessierte ihren eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen. Am Ende sieht man, wie viel Fläche für den eigenen Lebensstil benötigt wird. 17 Uhr, Haus 25, Raum D0.01 „Ewige Hermethosphäre“ Ein Flaschengarten für Zuhause: Die BTU Cottbus-Senftenberg zeigt, wie man in drei Schritten seinen eigenen Garten in einer Glühbirne bauen kann – natürlich zum Mitnehmen. 13 bis 20 Uhr, Haus 26, Foyer Radtour mit Lichtgeschwindigkeit Wie würde die Welt aussehen, wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit radeln könnten? Das MPI für Gravitationsphysik Potsdam hat die Antwort und lädt zu einer virtuellen Radtour ein. 13 bis 20 Uhr, Haus 28, Nordfoyer Schatzsuche im Löschteich Die Uni Potsdam präsentiert ein Echolot. Mit der „Fledermaustechnik“ gilt es, unter Wasser den Schatz im Löschteich zu finden. 13 bis 17 Uhr, hinter Haus 27 Vulkan aus der Tonne Wie aus dem Film: Das Experiment trashCANO der Uni Potsdam zeigt einen echten Vulkanausbruch aus einer Tonne. 13 bis 17 Uhr (stündlich), Wiese zwischen den Häusern 25/26 Das gesamte Programm steht im Internet zum Download bereit unter



Von Leonie Zimmermann