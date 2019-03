Potsdam Potsdam - Politiker sind mit Ernährungsrat überfordert Zu schwammig, zu kompliziert und überdimensioniert: Der Sozialausschuss der Landeshauptstadt hat sich mit der von CDU und ANW aufgebrachten Idee, einen Ernährungsrat für Potsdam ins Leben zu rufen beschäftigt. Der Antrag stiftet offenbar Verwirrung, bekam aber dennoch eine Chance.

Birnen und anderes Obst, Gemüse, Fleisch und Co. sollen aus der Region kommen – dafür setzen sich Ernährungsräte in verschiedenen Städten ein. Bald auch in Potsdam? Quelle: dpa