Babelsberg

Die letzten Gelegenheiten, einen ergreifenden, regionalen Dokumentarfilm im Potsdamer Thalia-Kino zu sehen, gibt es am 18. und 19. Februar. „Stiller Kamerad“ berichtet beispielhaft über eine Soldatin aus Luckenwalde, die in Paretz eine besondere Therapie ihrer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) nach mehrfachen Kriegseinsätzen im Kosovo und in Afghanistan erhielt.

Therapie mit Soldaten auf Paretzer Pferdehof

Nach mehreren herkömmlichen, aber erfolglosen Therapien galt die Frau als austherapiert. Leonhard Hollmann, auch Produzent des viel beachteten Ketziner Imagefilms, begleitete in seiner bewegenden, emotional hoch geladenen und durchweg spannenden Dokumentation insgesamt drei Bundeswehrsoldaten, denen auf dem Paretzer Pferdehof von Claudia Swierczek ein neuer Weg eröffnet wurde, mit Hilfe der Pferde Zugang zu ihrem Innenleben zu finden. „ Claudia hat mir mehrfach das Leben gerettet“, sagte die Soldatin nach der Brandenburg-Premiere des Films, die am Freitagabend im Babelsberger Thalia zu erleben war.

Gemeinschaft mit dem Pferd

Die Behandlung scheint auf den ersten Blick unkonventionell. Pferde werden als Co-Therapeuten eingesetzt. Doch mit der Zeit empfinden die Soldaten in der Gemeinschaft mit dem Pferd eine Art beruhigende Kameradschaftlichkeit. Die sensiblen Tiere helfen ihnen einen Zugang zu ihrem inneren Seelenleben zu finden.

„Stiller Kamerad“ läuft am 18. und 19. Februar um 16.30 Uhr im Thalia-Kino.

Von MAZonline