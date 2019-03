Dreharbeiten verschärfen Parkplatznot in der Stadt

Potsdam Potsdam - Dreharbeiten verschärfen Parkplatznot in der Stadt Fast täglich hat 2018 in Potsdam ein Filmteam gedreht, fast täglich wurden dafür Parkplätze gesperrt. Besonders häufig trifft es die Innenstadt und Babelsberg – Stadtteile, in denen die Parkplatznot ohnehin schon groß ist. Dabei könnten die Produktionsfirmen zumindest teilweise Alternativen anbieten.

Für Dreharbeiten, wie hier in der Brandenburger Vorstadt (am Kiewitt), werden Parkplätze gesperrt. Das verschärft vielerorts in der Stadt die ohnehin schon große Parkplatznot. Quelle: Bernd Gartenschläger