Lederjacken-Diebstahl im Stern-Center

Potsdam. Am Donnerstag kam es im Stern-Center Potsdam zu einem räuberischen Diebstahl im Ladengeschäft.

Laut Zeugenaussagen betraten am Donnerstag gegen 17:40 Uhr drei südländisch aussehende Männer das Geschäft, probierten verschiedene Lederjacken an und nahmen diese mit in die Umkleidekabine.

Im Anschluss kam einer der Täter mit einer Sporttasche aus der Umkleidekabine heraus, in der sich das Diebesgut befand. Währenddessen bauten sich die anderen zwei Täter vor dem Mitarbeiter auf und kündigten einen Diebstahl an. Einer der Tatverdächtigen äußerte, dass sie gleich den Laden verlassen würden und der Alarm piepen werde.

Weiterhin drohte er dem Mann, dass sie ihn verfolgen würden, wenn sie nach Verlassen des Geschäftes von ihm verfolgt werden sollten.

Es wurden daraufhin drei Lederjacken im Wert von 1.500 € entwendet.

Die Täter werden folgenderweise beschrieben:

1. Täter (Wortführer): -ca. 1,85 m -blaue Augen -rot-orangener Bart -kräftige/dicke Statur -trug einen schwarzen Parker aus Baumwolle -sprach vermutlich Arabisch aber auch Deutsch

2.Täter (stand bei der Drohung neben dem Wortführer) -trug eine Basecap -hatte einen Vollbart -arabisches Aussehen

3.Täter (verließ mit Sporttasche und Diebesgut den Laden) -ca.1,90 m -trug eine Basecap -hatte einen Vollbart -hatte eine Tasche in der Hand

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachten können und kann Angaben zu den Identitäten der Tatverdächtigen oder der Aufenthaltsorte machen?

Alle Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331/ 5 50 80 sowie jede andere Polizeidienststelle im Land Brandenburg entgegen.

Von MAZonline